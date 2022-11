1.300 Beatrunners lopen voor het eerst door Sint-Eloois-Vijve: “Plezant, maar in het centrum van Waregem heerst er toch meer sfeer”

Op vrijdagavond 25 november verschenen opnieuw meer dan duizend sportievelingen aan de start van de Beatrun. Het loopevent, dat gekend staat voor zijn sfeervol verlicht parcours vol muzikale ambiance, verhuisde voor het eerst naar Sint-Eloois-Vijve. De eerste editie op de nieuwe locatie bleek een succes, al heerste er volgens heel wat lopers minder sfeer in vergelijking met de vorige jaren.

Het jonge ondernemersduo Maxim Declercq (24) en Laurent Van Parys (26) nam vorig jaar de organisatie van Beatrun over, het ondertussen gekende loopevenement waarvoor heel wat streekgenoten met plezier de loopschoenen aantrekken. In 2021 werd er net als de vorige edities door het centrum van Waregem gespurt en gejogd. Dit jaar verhuisde het gebeuren naar deelgemeente Sint-Eloois-Vijve. Maxim en Laurent sloegen er de handen in elkaar met de organisatie van Lichtjes aan de Leie, de sfeervolle wandeltocht die een dag later plaatsvindt.

De start, finish en afterparty bevonden zich aan De Porcherie, het danscafé dat de twee jonge zaakvoerders deze zomer openden aan de Leie. De verhuis en nieuwe locatie hadden alvast geen invloed op de ticketverkoop. “Het event was op voorhand volledig uitverkocht, we verwachten zo’n 1.300 lopers”, zei Maxim eerder deze week.

Hoge verwachtingen

Onze man liep mee en behaalde een verdienstelijke negende plaats op de 5 kilometer. Het parcours werd naar het succesvolle recept opnieuw verlicht en her en der stonden dj’s opgesteld om de lopers een energieboost te geven. Maar in Sint-Eloois-Vijve stond er duidelijk minder volk langs het traject in vergelijking met de vorige edities in centrum Waregem.

“In Waregem heerst er meer sfeer en staan er heel wat mensen langs het parcours de deelnemers aan te moedigen”, vertelt My Hong Ho (25), die samen met haar collega’s van EY de Beatrun als teambuilding ondernam. “Er komen dan ook meer vrienden en familie kijken door de verschillende horecazaken, en je loopt door unieke locaties zoals de Elindus Arena.”

Collega Lynn Lefevere (34) had hoge verwachtingen door de samenwerking met Lichtjes aan de Leie. “Maar het loopparcours was niet zo verlicht als de wandeling, dat vond ik jammer. Ik dacht echt in een lichtspektakel te kunnen lopen.”

Sprintbom

Naar goede traditie nam de Waregemse sprintbom Hans Omey (36) de 5 kilometer vlotjes voor zijn rekening. De redbull achteraf, vreemde sponsor bij een sportevenement, gaf hem duidelijk vleugels want hij startte zowaar ook bij de 10 kilometer. Na 32 minuten en 19 seconden sprong hij ook daar als eerste over de finishlijn. “Het ging redelijk vlot en plots liep ik alleen op kop”, reageerde Hans. “Dan heb ik een strak tempo kunnen aanhouden om de winst binnen te halen. Ik heb zelfs een nieuw persoonlijk record op de 10 kilometer.”