1.000 rasdieren te zien op neerhofdierenfestival in Expo Roeselare

In het weekend van 10 en 11 december fungeert de Roeselaarse expohal weer als decor voor het neerhofdierenfestival. Aan de vele verschillende standjes maken jong en oud kennis met meer dan 1.000 rasdieren, dit alles georganiseerd door de Koninklijke Angora Kleinveeclub Brugge vzw.

De Koninklijke Angora Kleinveeclub is een vereniging die fokkers van kleinvee uit de regio vertegenwoordigt. “We staan eigenlijk de fokkers bij met raad en daad. We willen ook de neerhofdieren promoten en in stand houden”, vertelt Hannes Schoonvaere, de secretaris van de vereniging. De term neerhofdieren wordt gebruikt voor pluimvee en andere kleindieren zoals konijnen en cavia’s.

Op het neerhofdierenfestival kunnen bezoekers via verschillende standjes meer te weten komen over de dieren. “Er is een 50-tal standjes voorzien. Daarnaast voorzien we ook heel wat kinderanimatie, er zullen pony’s, geiten, alpaca’s en paarden van de partij zijn. Er zijn ook heel wat springkastelen voorzien en een ex-deelnemer van Lego Masters komt een workshop Lego bouwen geven.”

“We organiseren ook een wedstrijd waarin verschillende dierenrassen gekeurd getoetst worden aan een rasstandaard door officiële keurmeesters”, legt Hannes uit. Er is niet toevallig gekozen voor veel kinderanimatie volgens Hannes. “Wij zijn ervan overtuigd dat als je kinderen op jonge leeftijd in aanraking laat komen met dieren, ze later misschien ook meer met dieren bezig zullen zijn.”

Al sinds 1996 wordt het neerhofdierenfestival georganiseerd, maar het vond voorheen altijd in Brugge plaats. Dit jaar is het de eerste keer dat het festival neerstrijkt in Roeselare. “We hebben het nu veel groter aangepakt dan dat het ooit geweest is. We hebben meer standhouders en de zaal is ook veel groter dan de vorige jaren”, vertelt Hannes.

