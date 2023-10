Euterpe viert 35ste verjaardag met drie dansvoorstellingen in Theater Malpertuis

Dansschool Euterpe blaast 35 kaarsjes uit en laat dat jubileum niet zomaar passeren. Op 10 en 11 november staan de beste dansers van de school drie keer op de planken in Theater Malpertuis. Oprichtster Nancy Loosveldt (59) blikt tevreden terug op de voorbije 35 jaar. “Veel mama’s die nu komen applaudisseren voor hun dochters stonden hier vroeger zelf op het podium. En daar ben ik trots op.”

Euterpe werd opgericht in 1988, als praktijkonderdeel van het eindwerk van Nancy. “Ik volgde het postgraduaat trainings- en bewegingsleer en moest voor mijn eindwerk een theoretisch en een praktisch gebeuren in kaart brengen”, vertelt ze.

“Het was altijd al mijn droom om een eigen dansschool op te richten en zo is het verhaal van Euterpe begonnen. Oorspronkelijk was het een jazzdansschool, maar heel snel kwamen er invloeden van andere stijlen. Modern, hedendaags, hiphop, ballet, improvisatie en zelfs salsa en Oriëntaalse dans zijn allemaal inspiratiebronnen. Die mix van stijlen is ook de sterkte van Euterpe. Bij klassieke scholen kiezen dansers een bepaalde stijl, maar hier bieden we quasi eindeloze variatie. Die variatie komt straks ook aan bod tijdens de voorstellingen.”

Bevrijding

In het prille begin startte Nancy met een vijftigtal leden, maar nu telt de school liefst 250 leden. Ze wordt bijgestaan door lesgeefsters Lieselot, Lauren, Femke, Elise, Chiara en Jana. “Elke lesgever heeft uiteraard een voorkeursstijl, maar dat dat zorgt net voor een verrijking. De som is groter dan de delen. Zelf geef ik al les sinds mijn zestiende. Ik begon op mijn vijfde met klassiek ballet en ik herinner me nog dat de lesgeefster me op de vingers tikte omdat ik een beweging maakte die ‘niet bestond’. Maar het is niet omdat een beweging niet voorkomt in het keurslijf van een bepaalde stijl, dat die beweging niet mooi of passend kan zijn. Toen ik later in de Sint-Bavohumaniora in Gent andere stijlen leerde kennen, voelde dat als een bevrijding.”

Bij de voorstelling ‘Euterpe 35′ komen uitsluitend nieuwe nummers aan bod die nog nooit eerder op het podium te zien waren. Er staan 24 meisjes en één man op het podium. “Ze zijn tussen de 15 en de 40 jaar en vormen een heel hechte, getalenteerde groep”, gaat Nancy verder.

“Velen van hen dansten reeds als kleuter bij Euterpe. Onze jongste dansers van vandaag zijn al tweede generatie keurgroep. Hun mama’s stonden vele jaren op het podium. En nu komen die mama’s applaudisseren voor hun dochters. En daar ben ik heel trots op.” (SV)