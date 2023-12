Erfgoedpluim voor villa’s Chaumière en Cocorico in De Haan

Het gemeentebestuur van De Haan heeft vrijdag zijn jaarlijkse Erfgoedpluim uitgereikt aan twee knap gerestaureerde historische panden. Het gaat om de villa’s La Chaumière en Cocorico.

Met de Erfgoedpluim wil het gemeentebestuur van De Haan jaarlijks voorbeeldige restauraties van waardevolle historische panden in de kijker zetten. “Tevens willen we de eigenaars die hun erfgoedpand volgens de regels van de kunst hebben gerestaureerd, met deze onderscheiding een schouderklopje geven”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele, bevoegd voor Onroerend erfgoed.

De Erfgoedpluim wordt uitgereikt op basis van verschillende criteria: het behoud van de erfgoedwaarden en de authenticiteit, het vakmanschap en de kwaliteit van de renovatie en de impact op de omgeving, zowel ruimtelijk als maatschappelijk. “In de beschermde Concessiewijk zijn uiteraard heel wat kandidaten te vinden: veel panden werden de voorbije jaren kwaliteitsvol gerenoveerd en zijn een mooi voorbeeld voor andere te renoveren woningen. Maar evenzeer belangrijk is het niet-beschermd waardevol erfgoed dat zijn authenticiteit nog niet door allerlei ingrepen heeft verloren. Daarom kozen we dit jaar voor villa Cocorico in de Wenduinesteenweg”, aldus de burgemeester.

Villa Cocorico

Deze karaktervolle villa met Normandische inslag dateert van circa 1910, de garage werd bijgebouwd in 1937. Het is volgens Vandaele een mooi voorbeeld van de cottage-architectuur uit de belle-époqueperiode. “De villa staat vermeld op de inventaris van het bouwkundig erfgoed, maar is geen beschermd monument. De eigenaars konden dus geen gebruik maken van een erfgoedpremie, maar renoveerden desondanks tóch. Het metselwerk, het dak en het schrijnwerk werden vernieuwd en de gevel herschilderd, dit alles met respect voor het behoud van de originele kenmerken. Omwille van de goede erfgoedzorg en zijn positieve uitstraling naar de omgeving, verdient villa Cocorico onzes inziens deze erkenning”, aldus nog Vandaele.

Villa La Chaumière

Villa La Chaumière, gelegen aan de Koninklijke Baan, dateert van het interbellum. “Deze kustvilla staat wél op de inventaris van het bouwkundig erfgoed en maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht ‘De Haan Concessie’. Voor de restauratie hebben de eigenaars hierdoor dus wel kunnen genieten van een erfgoedpremie”, vervolgt burgemeester Vandaele.

Blikvanger is hier het rieten dak met glooiende dakkapellen en geornamenteerde dakrand, volgens de regels van de kunst gerestaureerd door een gespecialiseerde firma. “De keuze voor stro als dakbedekking is niet alleen een historische, maar ook een milieubewuste keuze. Riet is een duurzaam en natuurlijk materiaal, isoleert goed en zorgt dus voor een lagere energiefactuur. Dankzij de waardevolle restauratie is ook deze villa opnieuw een echte blikvanger en draagt ze bij tot de herkenbaarheid en de identiteit van de Concessie”, besluit Vandaele.

“Blij dat we op deze manier ons steentje konden bijdragen aan ’t gezelligste dorpje van de Belgische kust” – Pascale Bellen

Villa La Chaumière werd gerestaureerd door een koppel jonge vijftigers uit het Antwerpse. “We waren al een tijdje op zoek naar een leuk tweedeverblijfje voor de kinderen en kleinkinderen”, zegt Pascale Bellen (54). “Begin ’21 reden we langs de Kustbaan, toen ons oog op deze villa viel. Er was duidelijk wel wat werk aan, maar daar keken we door. Het heeft wel wat weg een peperkoekenhuisje.” Pascale en haar man Peter (54) restaureerden de volledige woonst in amper een jaar tijd. “We hebben dat met veel passie gedaan en zijn zelf ook trots op het resultaat. Verliefd op ons nieuw nestje”, knipoogt Pascale. En zij niet alleen, zo blijkt. “Veel mensen stoppen om foto’s te nemen en een babbeltje te doen. Van de meeste krijgen we ook complimentjes: Chapeau, goed gedaan. Blij dat we op deze manier ons steentje konden bijdragen aan ’t gezelligste dorpje van de Belgische kust”, glimlacht Pascale. Zelf heeft ze fijne jeugdherinneringen aan De Haan. “Mijn grootouders hadden hier destijds een vakantiebungalow in Strooiendorp en ik herinner me dat we daar dan het bos overstaken om zo naar het strand te gaan. Leuke tijden, en nu keren we hier terug om te genieten”, klinkt het nog.