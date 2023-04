Erfgoeddag in regio Roeselare wordt beestig met activiteiten voor jong en oud

Het belooft dit jaar op zondag 23 april een beestige Erfgoeddag te worden in de regio. In elke gemeente is er dit jaar wel iets te doen rond het thema dieren. Van workshops rond bijen, het boetseren van je favoriete dier tot weetjes over dieren in familienamen.

‘Allemaal beestjes’ is niet enkel het antwoord op de vraag wat je ziet als je te veel gedronken hebt, maar ook het thema van de Erfgoeddag 2023. De steden en gemeenten uit Midden-West-Vlaanderen laten op zondag 23 april het beest in zich los. “Mens en dier kennen een lange gedeelde geschiedenis die heel wat sporen heeft nagelaten in religies, het straatbeeld, literatuur, mode, film, kunst,.. Daar spelen de verschillende gemeenten in de regio op in. Het resultaat is een heel breed programma voor elk wat wils”, aldus Hugo Verhenne van erfgoedcel TERF.

Voor het hele gezin

In onze regio staan er op zondag 23 april maar liefst 18 activiteiten gepland. “Erfgoed is een deel van onze geschiedenis. Het is daarom ook belangrijk dat we dit voor jong en oud in de kijker zetten”, aldus Mieke Vanbrussel (CD&V), erfgoedschepen in Roeselare. In het programma zijn verschillende gezinsvriendelijke activiteiten opgenomen. Zo wordt in Hooglede op Erfgoeddag ‘Op Hazenpad’ gelanceerd, een permanente tocht door de gemeente met kindvriendelijke dierensprookjes in de vorm van luisterverhalen van de lokale dichter en toneelschrijver Omer Karel de Laey en street art. Inmiddels doken onder andere de krekel en de zwaan al in het straatbeeld op. In Wingene staat dan weer alles in het teken van de bijtjes. Aan de hand van leuke-doe-opdrachten voor kinderen en zoemzoete proevertjes op een mooie bloemenweide verdiepen de aanwezigen zich inde geschiedenis van de bijenteelt.

Ook vinkenzetters en duivenmelkers

Verschillende deelnemende verenigingen en organisaties duiken op erfgoeddag in het verleden. Zo verdiept familiekunde zich in Bar Giraf in Roeselare zich in de vele dieren die in onze familienamen slopen en is er in Dadizele een lezing over verdwenen sporten zoals vinkenzetter en duivenmelker. In Staden staat dan weer alles in het teken van de kunst. Zo kunnen bezoekers aan Studio Brikat hun eigen favoriete dier kneden en is er in de plaatselijke kerk een expo rond beestige kunst, een samenwerking tussen lokale kunstenaars, het woonzorgcentrum, het dienstencentrum en de Stadense jeugd. In Meulebeke stippelt het plaatselijke dichterscollectief een Beestige Erfgoedroute uit op de site van het woonzorgcentrum.

Erfgoedklasbakken

Erfgoeddag is ook meer dan die ene zondag alleen. “Vorig jaar kreeg de band tussen erfgoed en onderwijs voor de eerste keer een plaats binnen het toenmalige thema ‘Erfgoed maakt school’. Ook dit jaar organiseren we de ‘EGD-schoolweken’. De erfgoedcel biedt een gevarieerd en gratis programma voor leraren en leerlingen van het basis en secundair onderwijs en laat hen zo het beestig erfgoed binnen en buiten de klas ontdekken”, aldus Ria Beeusaert-Pattyn, burgemeester van Lichtervelde en voorzitter van de cluster erfgoed van Midwest. Acht erfgoedklasbakken waaronder archeoloog Willem Hantson, medewerkers van een natuurorganisatie en een medewerkers van GAIA gaan langs in 29 klassen in de Midwest regio. Daarnaast zijn er ook nog 17 beestige VIP-rondleidingen op locatie. Onder andere chocolaterie ’t Karakske in Roeselare en Vakantiehoeve Open Huis in Staden zetten hun deuren open.