Erfgoeddag in Brugge pakt uit met ‘beestig’ thema

Waar erfgoed is, zijn mensen. En waar mensen zijn, zijn dieren. Op zondag 23 april pakt Erfgoeddag in Brugge uit met het thema ‘Beestig!’. “Op deze dag vol geblaat, gehinnik en gekraai leert het publiek welke invloed dieren op ons cultureel erfgoed hadden en hebben. Zijn mens en dier eigenlijk zo verschillend?”, vraagt Brugs cultuurschepen Nico Blontrock zich af.

Samen met meer dan vijftig lokale partners, waaronder cultuurspelers, erfgoedorganisaties en ambachtelijke makers, werkte Erfgoedcel Brugge een uitgebreid programma uit met 56 activiteiten. Op zondag 23 april kan het publiek tijdens bijzondere workshops, verrassende wandelingen, unieke concerten en allerlei andere activiteiten het Brugs erfgoed op een nieuwe manier beleven. Ga op safari door de straten, proef de impact van dieren op de Brugse voedingsgeschiedenis, leer de kneepjes van het herdersvak of vergaap je aan de dierenriemtekens die onze sterrenhemel sieren.

Rollen omkeren

Schepen van Cultuur Nico Blontrock is opgetogen met het thema: “’Beestig!’ nodigt uit om de rollen om te keren en de dieren eens centraal te stellen. We staan er namelijk zelden bij stil hoezeer ze onze levens mee beïnvloeden. Op een doorsnee dag alleen al kom je in contact met (de sporen van) heel wat dieren, zelfs als je in de stad woont en geen huisdier hebt. Deze editie van Erfgoeddag is de perfecte gelegenheid om hun bijdragen aan ons erfgoed en onze cultuur voor het voetlicht te brengen.”

Dit jaar is er voor het eerst sinds de coronaperiode weer een fysiek centraal infopunt. De locatie ervan is helemaal in lijn met het thema want je vindt dat infopunt op de Vismarkt. Bezoekers kunnen hier op zondag 23 april terecht met (last-minute) vragen over het programma en reservaties, maar even goed voor allerlei extra beestige activiteiten zoals een Erfgoedbeurs, live demonstraties, hedendaagse code games en oude volksspelletjes, knutselopdrachten, inspirerende fietstochten en zo meer.

Muziek

“In de namiddag vind je op de Vismarkt het muzikale neusje van de zalm”, vervolgt Nico Blontrock. “Jeugdhuis Comma, Snuffel Hostel en Erfgoedcel Brugge presenteren er de bands PAARD. en Ciggy Sunday. Ze nemen je mee naar hun muzikaal universum waarin dieren centraal staan. Ze worden afgelost door vier kunstenaars die het podium innemen volgens het podiumconcept van Klankveld. Aline Gailliaert brengt poëzie, SAAR. zingt de sterren van de hemel, Loucka brengt melancholische dreampop en Mrvanzzz voert bluesy popnummers op.

Het gedetailleerde programma is te lezen op www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2023. Voor sommige activiteiten is reserveren verplicht. De reservatieperiode loopt van zondag 2 april om 10 uur tot donderdag 20 april om 22 uur. Inschrijven kan online via of telefonisch op werkdagen tussen 10 en 12 uur op het nummer 050 44 50 48.