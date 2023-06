Ensor’s schilderij De Intrige nagemaakt met éclairs: “onze stiel terug in de kijker zetten”

Zaterdag steken verschillende bakkerijen in patisseries in Vlaanderen de handen samen om het kunstwerk De Intrige van Ensor in éclairs na te maken. Erna kan er tegen een prijsje van gesmuld worden. De opbrengst gaat naar KickCancer.

1/1 © Naomi Banken 1/1 © Naomi Banken © Naomi Banken

De Oostendse James Ensor behoort tot een select clubje West-Vlaamse topschilders. Zijn kroonjuweel, De Intrige, is dan ook niet voor niets een van de pronkstukken van het Antwerpse KMSKA. Zaterdagochtend bundelen verschillende Vlaamse bakkerijen de krachten om het kunstwerk na te bootsen met zo’n 19.000 éclairs. De patissiers zullen, in samenwerking met leerlingen en docenten van PIVA en gepensioneerde bakkers, de éclairs kleuren en ombouwen tot een kunstwerk, op het plein vóór het KMSKA. Vanaf 14:00 kunnen bezoekers dan éclairs kopen. De opbrengst gaat naar de Belgische stichting KickCancer die zich inzet voor kinderen met kanker.

Axelle Van Tittelboom van Patisserie Lints in hartje Antwerpen is enthousiast: “We hopen op deze manier onze stiel terug in de kijker te kunnen zetten. De keuze voor het kunstwerk was snel gemaakt. Het is een van de topstukken hier. Bovendien is 2024 het Ensorjaar! Waarom de éclairs? Tussen 17 en 25 juni vieren we over heel België de week van Éclair!”