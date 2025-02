Elvira treedt op met Bart Peeters in Lift You Up: “De muziekwereld is echt iets voor mij”

Plof vrijdagavond gerust in de zetel want er staat een nieuwe aflevering van Lift You Up op het programma. De Roeselaarse Elvira (27), bekend onder de artiestennaam Majé geeft het beste van zichzelf tijdens haar samenwerking met Bart Peeters. Ze brengen het lied ‘Wat nog komen zou’.

Op jonge leeftijd volgde Elvira al dansles en leerde ze piano spelen. Na vier jaar klassieke piano schakelde ze over naar pop en jazz. “Toen ik startte met piano spelen ben ik ook begonnen met eigen nummers maken. Een tijdje later kwam mijn stem erbij. Met een oude iPod dat ik gekregen had, nam ik alles op. Ik verbond de iPod met de computer om een beter overzicht te krijgen van mijn creaties”, vertelt ze. Haar vader complimenteerde haar stem en dat bleek een belangrijke boost te zijn voor het vervolg van haar zangcarrière. Tijdens haar rechtenstudies aan Kulak in Kortrijk trad Elvira twee jaar op tijdens het jaarlijkse KuLak Prom, waar studenten hun talent konden tonen. “Toen besefte ik: hier moet ik iets mee doen”, zegt Elvira. Drie jaar geleden besloot Elvira om zich volledig op haar muziekcarrière te richten en bracht ze haar debuutsingle ‘Loud & Proud’ uit. “Als straatmuzikant zing ik vaak op onbekende plekken. Dat is altijd wel stressvol maar dat zorgde er wel voor dat het stressniveau voor Lift You Up iets lager was”, zegt Elvira.

Lift You Up

Vorig jaar was Elvira nog te zien in het programma Starstruck, wat een bescheiden opstapje bleek voor Lift You Up. “Tijdens Starstruck heb ik veel bijgeleerd over styling, make-up en zangtechnieken”, zegt Elvira. Ondanks haar sterke opinie tegenover televisie ontdekte ze de charme van televisie. “Bij televisie is er wel veel druk maar het is gewoon super leuk. Het leuke aan zo’n televisieprogramma is dat je mensen ontmoet met dezelfde droom. Wij komen ook nog elke week samen om aan onze nummers te werken. We motiveren elkaar daarbij”, vertelt Elvira.

In de tweede aflevering van Lift You Up was Elvira voor het eerst te zien. Tijdens haar auditie bracht ze het nummer Pillowtalk van Zayn Malik. “Toen het mijn beurt was, dacht ik: dit is het moment nu of nooit. Dit is mijn droom”, zegt Elvira. Tijdens haar auditie voelde ze de spanning. “Dat is ook de reden waarom mijn ogen heel de tijd gesloten waren. Ik moest mij focussen”, zegt de zangeres.

In Lift You Up bepalen de fanzones van de mentors (Bart Peeters, Laura Tesoro, Jasper Steverlinck en Metejoor) of de artiest doorgaat naar de volgende ronde. De artiest start in een lift die stijgt met elke stem uit de fanzone. “Alles ligt in handen van het publiek, dat is spannend”, zegt Elvira. De auditie van Elvira was een succes en eindigde met een supermatch met Bart Peeters. “Het was een complete verrassing om een supermatch te hebben met niemand minder dan muzieklegende Bart Peeters! Ik kan niet wachten om onze werelden samen te brengen en ben benieuwd naar wat de kijkers ervan zullen vinden”, zegt Elvira.

Voor de samenwerking kiezen Elvira en Bart voor het nummer ‘Wat nog komen zou’, een nummer geschreven door Bart Peeters. Hij schreef het lied ter nagedachtenis van het busongeval met kinderen dat zich enkele jaren geleden heeft voorgedaan. Elvira zingt meestal in het Engels waardoor het zingen van een Nederlandstalig nummer toch een spannende uitdaging is. “Bij het zingen van Nederlandstalige muziek voel ik mij kwetsbaarder. Ik begrijp meteen alles wat ik zing dus dat is ook wel confronterend”, zegt ze.

De durffase

Elvira omschrijft haar huidige muzikale fase als haar durffase. “Door in deze fase te zitten, heb ik meer inspiratie. Ik voel mij enorm geïnspireerd zowel door de steden die ik ontdek als door de mensen die ik leer kennen. Misschien wil ik zelfs mijn Nederlandse of Franse kant verkennen”, zegt ze. Momenteel richt ze zich op haar fanbase en tourt ze als straatmuzikant. “De releasedatum van mijn album is nog niet bekend, maar ben je benieuwd? Volg me op Instagram voor de nieuwste updates”, zegt ze.

Elvira omschrijft zichzelf als een disco-funk meisje, omdat dat de muziekstijl is die haar hart het meest raakt. “Mijn nummers worden waarschijnlijk een mix. Ik ben gek op de baslijnen en het up-tempo gevoel van disco-funk, maar ik hou ook van rustige ballads”, vertelt ze.

Vrijdag 28 februari om 20.40 uur is Elvira te zien in Lift You Up.