Elvira ‘Majé’ Lawson uit Roeselare waagt haar kans in ‘Lift You Up’

Komende vrijdagavond mag Elvira Lawson (18) uit Beveren aantreden in het gloednieuwe VTM-programma ‘Lift You Up’.

Daarbij gaat ze in een lift staan en zingen. Als het publiek overtuigd is van haar zangtalent, gaat de lift naar boven tot bij de juryleden (Metejoor, Laura Tesoro, Jasper Steverlinck en Bart Peeters, red.). Zij moeten haar proberen te overtuigen om zich bij hun team aan te sluiten om zo ook een duet in te blikken.

Voor Elvira, ook bekend als Majé, is het niet de eerste keer dat ze op het kleine scherm te zien is. De studente rechten miste vorig jaar nog op een haar na de finale van ‘Starstruck’ op VTM. “Ik wil héél graag doorbreken als internationale artieste. Ik droom van een platencontract bij het label van Beyoncé!” (BVB)