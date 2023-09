Elise neemt fakkel van Ann-Sophie Vandenweghe over bij dansschool Induce in Roeselare

Zestien jaar geleden ging Ann-Sophie Vandenweghe dansschool Induce leiden maar nu geeft ze de fakkel door aan Elise De Decker. “Elise is helemaal opgegroeid in Induce zodat de leidingwissel vlotjes zal verlopen.”

Dansschool Induce heeft al jaren haar stek in de Mandellaan en is momenteel een tweede thuis voor zo’n ruim zeshonderd dansfanaten. “We bieden danslessen aan voor zowel de allerkleinsten als volwassenen, dit in verschillende dansstijlen. En dat doen we met negen lesgevers, elk gespecialiseerd in hun eigen stijl”, legt Ann-Sophie Vandenweghe (40) uit.

Job in Barnum

“Het ledenaantal is de jongste jaren fors gestegen en we hebben ook een veel ruimer aanbod dan vroeger. De moderne dans van twintig jaar geleden is natuurlijk niet de moderne dans van vandaag. Nu bieden we extra danslessen aan voor hiphop, musical, tiktok en opvallend meer ballet ook dan vroeger.”

Maar nu geeft Ann-Sophie de fakkel door. “Het is het juiste moment. Sinds vorig jaar werk ik overdag ook in Barnum waar ik deels leerlingenbegeleider, deels administratief medewerker ben. In het begin was dat een zwangerschapsvervanging maar het is een blijvertje geworden. En ik vind het er bijzonder leuk. Het contact met de vele toffe collega’s, de leerlingen en deel uitmaken van een groot team was een nieuwe, fijne ervaring. Maar dat combineren met nog een fulltime job in Induce, dat lukte niet meer.

Continuïteit

“Ik moest echter niet panikeren want ik wist dat Elise klaar stond. Zij is echt Induce. Ze danste zelf al als kleuter bij Induce op het moment dat ik de fakkel overnam van Kris Schurmans. Zij richtte Induce op in 1984. Elise is al die jaren trouw gebleven aan onze dansschool. Ze kent Induce van binnen en van buiten en helpt me de laatste jaren al met de algemene leiding van de school. Dat deed ze super! Kiezen voor Elise is dus kiezen voor zekerheid en voor continuïteit. Onze dansers zullen het verschil echt niet merken.”

“Elise danste al bij Induce op het moment dat ik de fakkel overnam”

Elise De Decker (27) werkt al enkele jaren fulltime voor Induce. “Ann-Sophie leerde me heel veel over het runnen van een dansschool. De laatste twee seizoenen heb ik al wat eigen ideeën kunnen uitwerken en realiseren. Met mij aan het roer zal er dus niet veel veranderen. Het gamma is al zo goed als compleet en alles draait goed. We blijven met zijn negenen boeiende cursussen aanbieden en Ann-Sophie blijft aan boord als lesgeefster dus het is geen volledig afscheid.” (BCR)