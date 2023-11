Elektricien, jeugdwerker of performer, Bassaam kan het allemaal:“Passerelle liet me mijn creativiteit ontdekken”

P.L.A.Y. is een speelse kortfilm van filmmaker Charlotte Joanna Vercruysse en choreografe Philomène Authelet. Met een diverse groep van jonge performers in de hoofdrol verstrengelen dans, performance en film zich poëtisch in elkaar. De kortfilm ging op zondag 5 november in première en werd opgenomen in de programmatie van het Kortrijkse kunstencentrum BUDA. Eén van de performers is Bassaam Osman (20). Hij ontdekte zijn danstalent dankzij de artistieke jongerenwerking Passerelle.

“Project x kwam wekelijks samen in de Budatoren om te repeteren en te experimenteren met hedendaagse dans, woord en beweging”, vertelt Bassaam Osman (20), een van de performers die schitteren in de kortfilm van Vercruysse en Authelet. Daar leerde ik choreograaf en danser Amin Srasra kennen (Krak van Kortrijk 2022, red.).”

“Ik had met hem direct een goede klik en ging de week erop nog eens langs om hem te zien, eigenlijk om hem te plagen (lacht). Nu ik er toch was, danste ik mee. Amin pushte me om te blijven komen. Dankzij hem ontdekte ik mijn liefde om te performen.”

“We waren met zes jongeren en voor we het wisten hadden we een dansvoorstelling ineen gestoken. Die heette ‘Rebirth’ en voerden we op in de Budatoren in april 2022. Iedereen is welkom om te komen kijken naar toonmomenten van project x. Ik nodigde dus ook mijn familie en vrienden uit en kreeg veel positieve reacties. Dat zorgde ervoor dat ik wou doordoen. Ik vind het leuk om voor publiek een eindproduct te kunnen tonen. Ik was er trots op.” In november 2022 volgde een tweede voorstelling ‘Shamegame’.

Speelse kortfilm P.L.A.Y

Met de aankomende examens volgde een pauze bij project x, maar begin 2023 kwam een nieuwe uitdaging op het pad van Bassaam. In februari werden audities gehouden voor de kortfilm P.L.A.Y. van Passerelle. “Ik wou me kandidaat stellen, maar in het begin had ik wat overtuiging nodig. Het is een heel andere weg en groep. Dit was film, geen optreden, en Amin als choreograaf viel weg. Daarnaast werd de film gemaakt in het Engels, niet mijn beste taal. Die zaken hielden me eerst wat tegen, maar de mensen in mijn omgeving hebben me overtuigd. Ze zeiden dat ik goed op beeld zou staan, een krachtige uitstraling, dus besloot ik toch auditie te doen.”

“Lennert en ik waren de enige twee jongens over een 60-tal mensen. Dat was toch even schrikken”

Als één van de enige mannen kreeg Bassaam tijdens de auditie de opdracht om vrij te bewegen. Hij moest met drie andere dansers op een creatieve manier contact zoeken met elkaar en de ruimte, zonder praten of nadenken. “Lennert en ik waren de enige twee jongens over een 60-tal mensen. Dat was toch even schrikken. Daardoor voelde ik me minder comfortabel, maar ik heb toch doorgezet. Kort daarop kreeg ik een bericht van choreografe Charlotte dat ik geselecteerd was. Ik was blij en stuurde onmiddellijk een screenshot door naar mijn vrienden.”

Acht intense weekends

In de kortfilm P.L.A.Y. performen de jonge dansers on stage, backstage en op de straat. “Een sterk beeld in de film is het moment dat Lennert zijn veters strikt. On stage gaan mensen daarop focussen en echt kijken, maar buiten zal iedereen je voorbij passeren. Idem met dansen. Op een podium komen geïnteresseerden kijken, maar buiten lopen ze je voorbij of stoppen ze even om een filmpje te maken. Veel scenes in de film zijn voor interpretatie vatbaar en kan je je eigen betekenis aan geven.”

Bassaam Osman Privé: Bassaam Osman is 20 jaar oud. Zijn mama is Algerijns, zijn vader Palestijns. Hij woont met zijn ouders, drie broers en twee zussen in wijk Venning. Opleiding: Hij studeerde Elektriciteit aan PTI Kortrijk en is momenteel tweedejaarsstudent in de graduaatsopleiding Sociaal-Cultureel Werk aan Arteveldehogeschool Gent. Loopbaan: Bassaam loopt stage bij kinderwerking De kleine k van vzw AjKo. Hij zou aan de slag willen gaan als jeugdwerker of zelfstandig elektricien, maar hoopt ooit ook als acteur een rol te scoren in een Vlaamse serie.

Na acht intense weekenden van repeteren volgden vier draaidagen. “We moesten leren om de camera te negeren want automatisch wil je ernaar kijken. Ik vond de draaidagen fantastisch. Alles was zo professioneel: geluid, make-up, kledij, decor, zelfs tot het afplakken met stickers op de grond. Het is cool om met zo’n volledig team samen te werken. De lat ligt hoger en dat geeft een kick. We deden vaak one shot, één lange take waar niets mag misgaan. Tijdens de draaidagen ontdekte ik hoe graag ik voor een camera sta, maar naar mezelf kijken tijdens het eindproduct is moeilijker (lacht). Ik vond het wel leuk om te zien hoe mensen ervan genoten.”

Binnenkort wil Bassaam zich inschrijven voor ‘de nieuwe spelers’ van AP School Of Arts. De vooropleiding, met focus op maatschappelijk en culturele diversiteit, wil voor getalenteerde jongeren met ambitie om te acteren of theatermaken een toegang creëren naar de theateropleidingen, en bijgevolg tot de sector. “Veel van hun leden groeien door in Vlaamse series, dus ik dacht, dat wil ik wel een kans geven. Het is niet een absolute droom, maar ik probeer graag dingen uit”, vertelt Bassaam. “Passerelle heeft me mijn creatieve kant laten ontdekken. Ik zou nooit gedacht hebben aan performen, het zit ook niet in de familie. Ik wil mijn omgeving bedanken. Ze geloofden in mijn proces. Geloofden in mij.”