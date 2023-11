Eindejaarsrevue ‘Je zo zot komn’ al bijna volledig uitverkocht: “Een rollercoaster van emoties”

Het is weer het moment om uit te kijken naar de eindejaarsrevue. In Ieper is men al volop aan het repeteren voor de editie van 2023, die in première gaat op zaterdag 2 december. Wie erbij wil zijn, moet snel zijn, want de tickets voor Je zo zot komn vliegen de deur uit.

Het wordt een kwestie van dagen vooraleer men het bordje ‘uitverkocht’ mag bovenhalen: van de 2.800 tickets zijn er immers al 2.500 verkocht. Liliane Lemiègre (74) maakt al sinds 1970 deel uit van het revueteam achter de schermen. “Ik ben erin gerold door mijn ex-man Bernard Boudry en heb nog geen enkel jaar gemist. Als voorzegger maak ik alle repetities mee en daar geniet ik het meest van. Zeker vanaf het ogenblik dat we in de stadsschouwburg repeteren, want dan zit ik in de zaal en zie ik de mimiek van de acteurs. Dat kan niet tijdens de eigenlijke opvoeringen, want dan zit ik in de orkestbak. Ze moeten me er nu wel in en uit helpen”, lacht Liliane. “Ik doe dit heel graag, maar ik heb nog nooit zin gehad om zelf op het podium te staan. Ik zou veel te veel bezig zijn met het publiek en daarom doe ik iets achter de schermen.”

De tijd van Roger

Alexander Verstraete is de vader van hulpregisseur Frederick, grootvader van jongste acteur Kamiel en schoonvader van tekstschrijfster en hoofdregisseur Annelore Coffyn. “Ik ben als RTT-bode in de revue begonnen bij Roger Quaghebeur, de oprichter van Het Iepers Operettegezelschap en mijn grote leermeester”, vertelt hij.

“De nieuwe revuegeneratie heeft ook een jonger publiek aangetrokken”

“Hoe hij elke rol kon voorspelen: dat was ongezien! In die tijd moest je voorspraak hebben om te mogen meedoen. Nu is het zoeken naar kandidaten die mee willen doen, maar zodra ze ervan geproefd hebben blijven ze. Na bijna 35 jaar de rol van Dreten de politieagent gespeeld te hebben, ben ik nu boer Pros, die gekend is om zijn botten en grimassen.”

Drie generaties

Alexander doet voor de vijftigste keer mee met de revue en kan als geen ander vergelijken. “Tegenwoordig moet je niet meer uit Ieper afkomstig zijn om ervan te kunnen genieten. Er wordt een verhaal verteld waarin af en toe zinspelingen worden gemaakt naar lokale gebeurtenissen. Zang en dans vormen nu ook een belangrijk onderdeel van de revue. De nieuwe revuegeneratie – Frederick en Annelore – heeft deze veranderingen hun vruchten doen afwerpen: er is ook een jonger publiek op afgekomen, waardoor de revue weer een toekomst heeft. Oké, vroeger speelden we misschien zestien shows, maar de zeven van nu zijn evenveel waard.”

Uiterste emoties

Zoon Frederick is vol lof over zijn sidekick: “Wat Annelore doet, daar kan ik niet aan tippen. Haar doorzettingsvermogen, motivatie en geduld zijn fenomenaal. Deze revue wordt een rollercoaster van uiterste emoties, want het start met een hommage aan decorbouwer en acteur Marnick Petten Vanuxem, die in april van dit jaar onverwacht overleed. Aan de andere kant vieren we vijftig jaar boer Pros. Het feit dat de drie generaties Verstraete voor de eerste keer samen zullen zingen, maakt deze revue ook speciaal. Al vormen de vrienden van de revue eigenlijk onze familie en streven we allemaal naar hetzelfde resultaat toe: een topeditie afleveren!”

Mysterieuze rol

Tot slot luisterden we ook nog eens naar de jongste spelers op het podium. Diethe Degryse (13): “Mijn mama is de regisseur en ik speel al mee sinds mijn zevende. Altijd verschillende rollen, maar over mijn rol dit jaar moet ik mysterieus blijven. Ik moet gelukkig niet zingen, dat laat ik liever aan mama over.” De jongste van de revuebende is Kamiel Verstraete (9): “Ik speel mee sinds mijn zesde. Dit jaar speel ik weer de rol van het jongetje Kamiel en kruip ik ook in de huid van een elfje. Het gaat er niet om de beste te willen zijn, want iedereen doet hier zijn best. Wie komt, zal dat wel zien.”