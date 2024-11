Egemse Raad voor Cultuurbeleid bestaat 30 jaar: “We zijn de spreekbuis van de Egemse verenigingen”

De Egemse Raad voor Cultuurbeleid werd recent door de gemeente gehuldigd ter ere van zijn dertigjarig bestaan. De raad werd destijds opgericht om de belangen van Egem te behartigen binnen de gemeente. Wij spraken met het huidige bestuur over de werking, de Laureaten Egemse Verdienste en het belang van ’t Egemnaarke.

“Vijf jaar geleden wilden we ons 25-jarig bestaan vieren, maar corona gooide roet in het eten. Uitstel is echter geen afstel, en zo werden we op 9 november door de gemeente gehuldigd naar aanleiding van de dertigste Dag van de Egemse Gemeenschap”, vertelt voorzitter Rosa Vandycke. “Voor de oprichting van de ERC (Egemse Raad voor Cultuurbeleid) keren we terug naar 9 september 1991. Toen kwamen een aantal Egemse socio-culturele verenigingen samen en besloten jaarlijks een contactvergadering te plannen. Het leek nuttig dat vertegenwoordigers van Egemse verenigingen regelmatig overlegden. Zo ontstond een stuurgroep, die op 1 oktober 1991 voor het eerst bijeenkwam met als doel een voorstel te doen voor de oprichting van een Raad voor Cultuurbeleid. Na enkele vergaderingen werd de ERC op 22 april 1993 officieel boven de doopvont gehouden, met Dries Bethune, Frida Bogaert, Nick Biebouw, Marc De Laere en Ignace Hindrick als bestuursleden.”

Identiteit behouden

“Het doel van de ERC werd destijds als volgt omschreven: het algemeen belang van Egem (en dat van de Egemnaren) dienen, een spreekbuis zijn voor alle plaatselijke verenigingen, werken rond cultuur in Egem in de breedste zin van het woord en de eigenheid en identiteit van het dorp behouden”, vult secretaris Wim Popelier aan. “In dat kader dienden we op 26 mei 1993 een aanvraag in bij het gemeentebestuur om als adviesorgaan erkend te worden onder het toenmalige cultuurdecreet. Die aanvraag werd echter afgewezen, en achteraf gezien was dat misschien een goede zaak. Daardoor kon de ERC volledig onafhankelijk blijven werken, zonder inmenging van buitenaf. Tot op vandaag blijft ons doel ongewijzigd: we willen de spreekbuis van de Egemse verenigingen zijn en de belangen van de Egemnaren behartigen. In het verleden hielden we ons bijvoorbeeld bezig met de herinrichting van het dorpsplein, de heraanleg van de Paardestraat en de naamgeving van het huidige Buurthuis. Tegenwoordig bespreken we vaak de verkeersaanpassingen in de centrumstraten en de werken in de Molenakker.”

Met de invoering van een Laureaat Egemse Verdienste werd een extra dimensie toegevoegd aan de Dag van de Egemse Gemeenschap. We zien een foto van de huldiging in 2007, toen Yvonne Warnez laureaat werd. (foto a-Jan)

Dag van de Gemeenschap

“Omdat we ook concreet uiting wilden geven aan de Egemse eigenheid, werd in 1994 voor het eerst de Dag van de Egemse Gemeenschap georganiseerd. Dit concept was meteen een succes en blijft tot op vandaag bestaan. Door de jaren heen zijn hier diverse activiteiten aan gekoppeld. Zo werden er quizzen, tentoonstellingen en muzikale optredens georganiseerd. In 2003 besloten we binnen de ERC om jaarlijks een verdienstelijke persoon voor Egem in de bloemetjes te zetten. Dat resulteerde erin dat Jozef Vandecaveye dat jaar de eerste Laureaat Egemse Verdienste werd. Andrea Hollevoet, de laureaat van dit jaar, is inmiddels de eenentwintigste in de rij. Helaas zijn elf van deze laureaten ons al ontvallen.”

’t Egemnaarke

“Velen denken dat ’t Egemnaarke ontstaan is vanuit de ERC, maar dat klopt niet”, verduidelijkt Rosa. “Reeds in maart 1984 verscheen de eerste editie van de toen nog tweemaandelijkse ‘Activiteitenkalender’. Dit blad werd opgestart omdat de Egemse bevolking vond dat Egem te weinig aan bod kwam in de inmiddels ter ziele gegane ‘Pittemse Post’, de gemeentelijke activiteitenkalender. Door het vergelijkbare doel werd ’t Egemnaarke kort na de oprichting van de ERC opgenomen in de werking. De inhoud breidde zich al snel uit: naast een opsomming van activiteiten kwamen er ook redactionele stukken, waaronder verslagen van ERC-vergaderingen. In al die jaren is de vorm nauwelijks veranderd. De bladen worden nog steeds door ons gekopieerd, geniet en geplooid. Daarna worden ze naar Brugge gebracht om via Distripost bij alle Egemnaren bezorgd te worden. Door de toenemende digitalisering kan wie dat wil ’t Egemnaarke nu ook digitaal ontvangen.”