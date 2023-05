Eeuwenoude muurresten van Sint-Juliaanshospitaal in Brugge vergruisd tot kunstwerk

De Brugse kunstenaar Mario Jacques (TOLF) heeft eeuwenoude bakstenen van het voormalig Brugse VTI – muurrresten van het Sint-Juliaanshospitaal – in de Boeveriestraat met toestemming van Raakvlak vergruisd en omgetoverd in een kunstwerk.

Vorig jaar moest het Brugse VTI plaatsmaken voor een nieuw woonproject op de site aan de Boeveriestraat. Zoals zo vaak in de Brugse binnenstad, gaat er aan dergelijk bouwproject archeologisch onderzoek vooraf. Daarbij werden restanten gevonden van het Sint-Juliaanshospitaal, onder meer van de kapel. Om plaats te maken voor de nieuwbouw, moet het terrein ‘archeologie-vrij’ worden gemaakt.

Muurresten

De muurresten van het hospitaal verdwijnen dit keer dus voorgoed. Of toch niet helemaal? Dat was buiten kunstenaar Mario Jacques (TOLF) gerekend: “Alles begint met luidop nadenken. Wat als je eeuwenoude bakstenen zou vergruizen en gebruiken als basis voor de verf van een schilderij? Welke kleuren krijg je dan? Welke texturen?”

Mario Jacques alias kunstenaar Tolf met de eeuwenoude bakstenen. © gf

Kunstenaar Mario Jacques, gekend onder de artiestennaam TOLF (Thinking Out Loud Factory), geeft de muurresten van het hospitaal een nieuw leven in zijn meest recente werken. Mario experimenteert met geometrische designs en maakt hiervoor zijn eigen verfpigmenten. Hij zag foto’s van de funderingen van de kapel in de krant en raakte geïnspireerd om met de historische resten aan de slag te gaan.

Nico Blontrock, schepen voor Cultuur, legt uit: “Een archeologische opgraving is per definitie destructief. Tijdens het onderzoek wordt alles geregistreerd en gefotografeerd en wordt een selectie gemaakt van vondsten en stalen. Niet elke baksteen wordt meegenomen naar het depot. Op vraag van Raakvlak werd een selectie bakstenen van de kapel bewaard voor TOLF. Hij besloot deze bakstenen te vergruizen en herwerkte ze tot verfpigment voor het schilderij “YDKM”. Op deze manier leeft het Sint-Juliaanshospitaal toch verder!”

Vergruizen

Door de bakstenen te vergruizen en te mengen met acryl, ontstonden twee kleuren, afhankelijk van het ijzergehalte van de baksteen. Met een paletmes werd de verf op doek gestreken wat voor een bijzondere textuur zorgt. Als inspiratie voor het werk “YDKM” diende het concept tijd.

Pascal Ennaert, voorzitter Raakvlak, vervolgt: “De funderingen van de kapel uit 1315 zien er op het eerste gezicht sober uit, maar wie van dichtbij kijkt ziet allemaal nieuwe bakstenen, fijn in verband gemetseld. Dat impliceert dat de bouwheren meer dan voldoende middelen hadden. We weten dat ook via andere bronnen: in de kapel hing boven het altaar een triptiek van Hans Memling! Hoe bijzonder dat de bakstenen dit keer het kunstwerk zijn.”

Het kunstwerk krijgt een ereplaats in het toekomstige kantoor van Raakvlak in de erfgoedfabriek. Wie meer informatie wenst kan terecht op de website www.raakvlak.be