Eerste voorstelling sociaal-artistiek project ‘BONNIE’ in Oostende: “Iéder van ons is kwetsbaar”

Vrijdagavond gaat in 0.666 op Oosteroever het sociaal-artistiek project ‘BONNIE’ in première: uniek belevingstheater in een levensgrote kijkdoos. Het project staat in het teken van 25 jaar armoedevereniging BMLIKO. “De boodschap is dat we allemààl kwetsbaar in het leven staan”, zegt coördinator Lisa Tahon.

Lisa Tahon (34) van vzw ZandZand is al meer dan tien jaar vrijwilligster bij de Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen in Oostende (BMLIKO). “Naar aanleiding van het twintigjarig bestaan kwamen we naar buiten met een fotoproject. Dat viel toen zo goed in de smaak dat we nu, vijf jaar later, opnieuw de handen in elkaar slaan voor een uniek theaterstuk”, vertelt Lisa Tahon.

Samen met kunstenaar Koen van Loocke en leden van de armoedevereniging ontwikkelde ze een levensgrote kijkdoos waarin de toeschouwer ondergedompeld wordt in een meeslepend luisterspel. Alles in de kijkdoos – inclusief de personages – bestaat uit papier-maché. “Met ZandZand leggen we de focus sowieso op het circulaire: bij al onze projecten werken we met wegwerpmateriaal. Het idee van die papier maché heeft daarnaast ook als voordeel dat de personages anoniem kunnen blijven. Van iemand die in een kwetsbare situatie zit, weten we dat niet altijd: je kan het niet zien aan je gezicht. Anderzijds is dit ook gewoon krachtiger, omdat je zo echt een beroep doet op de verbeelding van je publiek. En per slot van rekening staan we allemààl wel ergens kwetsbaar in het leven. Ook dat is de boodschap die we met ‘BONNIE’ wilden meegeven. Op 17 oktober is er trouwens de Werelddag tegen Armoede”, aldus Lisa.

Pakkend verhaal

‘BONNIE’ is een pakkend verhaal over vriendschap én kwetsbaarheid, doorspekt met gezonde zelfironie. Belevingstheater dat wil inspireren, door de moed en creativiteit van veerkrachtige mensen te tonen. Ondertussen is er in de kijkdoos ook van alles in beweging. “Een beetje Eftelingachtig”, glimlacht Lisa. “Armoede is natuurlijk wel een heel beladen thema, maar geluk kan ook in de kleine dingen zitten – er wordt bij BMLIKO ook best wel wat afgelachen. Het stuk is daarom humoristisch met ernstige ondertoon.”

“Het stuk is humoristisch met ernstige ondertoon”

‘BONNIE’ gaat vrijdag 13 oktober om 17 uur in première in 0.666, Hendrik Baelskaai 27. De voorstelling duurt twintig minuutjes, per voorstelling kan er twintig man binnen. Na de première is er tot 22 oktober dagelijks een voorstelling. “We willen er daarna nog mee op verplaatsing trekken. ‘BONNIE’ kan bijvoorbeeld perfect als schoolvoorstelling. Maar ook in de inkomhal van een gebouw, als kunstinstallatie waar mensen vrij in en uit kunnen wandelen… En volgende zomer op Theater Aan Zee: zou dat niet mooi zijn?”, knipoogt Lisa.