Eerste twee afleveringen van Chantal zijn te zien in Cultuurhuis De Keizer

Zondagavond is Chantal, de spin-off van de succesvolle reeks Eigen Kweek, te zien op één. Lichterveldenaar Hans Roelens speelt in de reeks mee. Hans is tevens vrijwilliger in cultuurhuis De Keizer en dus worden de eerste twee afleveringen er op groot scherm uitgezonden.

De reeks draait rond politieagente Chantal Vanthomme, kind aan huis bij de familie Welvaert in ‘Eigen Kweek’. Naast Maaike Cafmeyer, die opnieuw in de huid kruipt van Vanthomme, zien we onder meer Dries Heyneman, Kurt Defranq, Wim Opbrouck, Janne Desmet, Piet Depraitere, Zouzou Ben Chikha, Silke Thorrez, Steven Mahieu, Bert Huysentruyt en Lichterveldenaar Hans Roelens schitteren.

In Chantal zien we hoe het Chantal Vanthomme, de politieagente uit de razend populaire televisiereeks Eigen Kweek zoveel jaar later is vergaan. Ze is intussen verhuisd naar de politiezone Spoorkin en gaat een nieuwe uitdaging aan als coördinator van het wijkcommissariaat van Loveringem. De serie, bedacht en geschreven door acteur Mathias Sercu, toont hoe alleenstaande moeder Chantal haar mannetje staat in een machowereld waar de schijnbare rust heel bedrieglijk blijkt. “Ik ben jaren actief geweest in Theater Periekel in Diksmuide en Toneelkring Sint-Rembert in Torhout. Zo leerde ik zo’n 27 jaar geleden Mathias Sercu kennen”, vertelde Hans vorig jaar al in een interview in deze krant. “Enkele jaren geleden ben ik gestopt met acteren, omdat het moeilijk te combineren was met mijn job bij de politie. Intussen ben ik echter met vervroegd pensioen, dus toen Mathias vroeg of ik geen interesse had om een rolletje te vertolken in Chantal kon ik niet weigeren.”

Live uitgezonden

Vanaf zondag is de reeks dus op één te zien. Op 4 en 11 september zendt Cultuurhuis De Keizer om 20.50 uur live Chantal uit. “Want zoals je in de trailer kan zien: onze Hans Roelens speelt mee! En dat willen wij natuurlijk voor geen geld in de wereld missen”, klinkt het bij het cultuurhuis.