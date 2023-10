Eerste solotentoonstelling Birde Vanheerswynghels in Ter Posterie: “Je krijgt tijdens de expo drie verschillende Birdes te zien”

‘Purple, Love & Other Matters’ is de titel van de expo van de in Roeselare geboren Birde Vanheerswynghels die tot 3 december loopt in Ter Posterie in de Ooststraat. Een driedelige titel en we krijgen meteen ook drie verschillende Birdes te zien. “Na houtskool en fotografie ben ik nu vooral met schilderen bezig.”

Birde Vanheerswynghels werd 37 jaar geleden geboren in Roeselare. Ze spendeerde tijdens haar jeugd een groot deel van haar tijd in de SASK-academie, maar groeide op in Ardooie. “Het was daar dat ik voor het eerst in aanraking kwam met kunst. In de plaatselijke bibliotheek snuisterde ik in kunstboeken en ik ging werken kopiëren. Ik begon dus als tekenaar, maar experimenteerde ook met fotografie, met houtskool en met verf, maar dat schilderen vond ik toen echt wel te moeilijk. Na de academie ging ik in Gent vrije grafiek studeren.”

Berlijn

“De wereld ging voor mij pas echt open toen ik een residentie kreeg van drie maanden in Berlijn. Ik zou er uiteindelijk een jaar wonen. Achteraf gezien is het opmerkelijk dat ik net in een grootstad gefascineerd raakte door de natuur. In de botanische tuinen vond ik inspiratie voor natuurtaferelen die er natuurlijk uitzien, maar eigenlijk toch in scène zijn gezet. In de expo hier in Roeselare hangt trouwens een werk uit die periode. Ik kreeg het in bruikleen van een privéverzamelaar. Ik vind het nog altijd een topwerk. Het doet me terugdenken aan die memorabele periode in Berlijn waar ik voor het eerst mijn eigen verhaal kon schrijven na jaren zoeken en uitproberen.”

“Na Berlijn deed ik een postgraduaat aan het HISK in Gent. Daar kwam ik in contact met heel wat jonge kunstenaars uit binnen- en buitenland en met heel wat interessante docenten. Zij moedigden me aan verder te gaan in de houtskoolrichting en vooral veel groter te werken. In die tijd maakte ik werken van anderhalve meter breed, zeg maar twee armlengtes en zo hoog als de plafonds van het atelier het toelieten.”

Toch schilderen

“In die HISK-periode kreeg ik de kans om heel veel te exposeren. Ik herinner me dat ik in die periode al eens eerder in Roeselare tentoon stelde tijdens het project Daisies by Night. Meteen daarna mocht ik op residentie naar Rome. Het was voor mij duidelijk dat ik daar iets nieuws wilde uitproberen. Ik keerde terug naar de realiteit en naar menselijke figuren. En ik koos voor olieverf. Toch vreemd, want als kind in Ardooie vond ik dat schilderen zo lastig. En dat was het in Rome ook. Het heeft me maanden gekost om tot een bevredigend resultaat te komen. Ik moest van nul beginnen en had door corona weinig mogelijkheden.”

“Op mijn eerste schilderijen, die ook hier in Roeselare te zien zijn, staan vooral de weinige mensen die ik toen rond me had. Ondertussen ben ik weer in mijn thuisbasis Brussel. Mijn atelier bevindt zich in Kuregem, de armste wijk van Anderlecht, maar daardoor voor mij net de meest betaalbare plek in de hoofdstad. Want dat ik opnieuw na Berlijn en Rome voor een stad zou kiezen was duidelijk. Terugkeren naar Roeselare of Ardooie zat er niet meer in.”

Hele klus

“Het is ook voor mij vreemd om in deze expositie drie verschillende Birdes te zien. Er zijn mijn houtskooltekeningen uit de beginperiode. Daar tussenin ben ik ook gaan experimenteren met wat ik pigmenttekeningen noem, met photoshop bewerkte foto’s die ik achteraf bedekte met pigment. En er zijn mijn jongste schilderijen, de portretten. Het was een hele klus om al dat materiaal hier in Roeselare te krijgen, want de meeste werken komen uit privécollecties of ik heb ze in bruikleen uit het SMAK in Gent of het M HKA in Antwerpen”, aldus nog Birde Vanheerswynghels.

Praktisch

Tijdens de expo in Ter Posterie, die nog loopt tot 3 december, zijn er enkele workshops gepland met Birde Vanheerswynghels. Er zijn er voor leerkrachten basisonderwijs en voor de docenten en leerlingen van de SASK, maar er zijn ook open workshops en een lezing in ARhus. De expo zelf is open van woensdag tot en met zondag telkens van 14 tot 18 uur en is gratis. (BC)