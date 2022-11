Eerste minister Alexander De Croo legt krans neer voor Wapenstilstand in Ieper: “Op 2.000 kilometer van hier vechten mensen voor vrijheid en vaderland.”

In Vredesstad Ieper werd vrijdag de 104de keer Wapenstilstand herdacht. De plechtigheid onder de Menenpoort gebeurde in aanwezigheid van eerste minister Alexander De Croo die een bloemenkrans neerlegde. De premier droeg de vredesboodschap op aan de Oekraïense soldaten en burgers die vandaag te maken krijgen met de Russische agressie. “Op nog geen 2.000 kilometer van hier vechten die mensen voor hun vrijheid en hun vaderland.”

Op 11 november 1918 om 11 uur ‘s morgens werd de wereld uit de nachtmerrie van de Grote Oorlog verlost. Wapenstilstand is sindsdien de dag om alle oorlogsslachtoffers, burgers en militairen, te herdenken, ook de slachtoffers van oorlogen die nadien volgden.

Dit jaar is het anders

“Dit jaar is Wapenstilstand anders. Voor mijn generatie was oorlog nog nooit zo tastbaar als vandaag. Op nog geen 2.000 kilometer van hier vechten de Oekraïners voor hun vrijheid. Vandaag staan we dan ook niet enkel stil bij het einde van de Eerste Wereldoorlog en bij de moedige strijd die soldaten uit alle uithoeken van de wereld leverden in onze Vlaamse velden”, aldus Eerste Minister Alexander De Croo die tijdens de Last Post een krans neerlegde onder de Menenpoort.

“We denken vandaag ook aan al de Oekraïense mannen die op dit moment vechten voor hun vrijheid en hun vaderland, voor de vrouwen die slachtoffer werden van de Russische brutaliteiten, de kinderen en grootmoeders die moesten vluchten voor het blinde geweld. De vredesboodschap van Ieper dragen we vandaag op aan hen.”

Blijven herdenken

Burgemeester Emmily Talpe vestigt er de aandacht op dat we de oorlog moeten blijven herdenken. “We willen en moeten de herinnering aan deze donkere periode levendig houden en tegelijk de boodschap van ‘Nooit Meer Oorlog’ sterk blijven uitdragen.

Poppy Parade

Voor de Last Post om 11.00 uur was er traditiegetrouw de Poppy Parade waarbij in stoet naar de Menenpoort werd gestapt. Langs het parcours stonden naar schatting enkele honderden mensen. “De oorlog is inderdaad iets dat we nooit mogen vergeten”, zegt Aldo Bottecchia (62) uit Ieper.

De zestiger kwam samen met zijn vrouw Caroline Van Damme (63) en hun kleinkinderen Diete (4) en Ties (5) speciaal voor Wapenstilstand naar het centrum afgezakt. “Hoewel onze kleinkinderen nog heel jong zijn, vinden we het toch belangrijk om er hier vandaag bij te zijn”, aldus Aldo.

“De kinderen wonen in Menen en logeerden afgelopen nacht bij ons om Sint-Maarten te vieren. We komen elk jaar naar de plechtigheid kijken. Ik vind het belangrijk dat de jeugd weet wat er in het verleden gebeurde en dat oorlog eigenlijk niet kan. Ze zijn nog klein om het allemaal te plaatsen, maar de kans bestaat dat ze er thuis veel vragen over stellen. In de vooravond komen we dan nog eens terug, we zien wel.”

Burgerslachtoffers

In Ieper worden vandaag ook de burgerslachtoffers van de oorlog te herdacht. “Omdat te doen gaf het In Flanders Fields Museum (IFFM) de Amsterdamse kunstenaar Jeroen Bisscheroux iets te maken dat te maken om de burgerslachtoffers te visualiseren. Hij maakte bronzen sleutels met daarop de naam, sterfdatum en leeftijd van de burgerslachtoffers.

Zesenveertig exemplaren zijn verankerd in de straten van Ieper. Om de sleutels nog sterker onder de aandacht te brengen, worden regelmatig wandelingen rond het project georganiseerd en ook op Wapenstilstand gebeurt dat.”

De stad Ieper telt ruim 700 burgerslachtoffers. Van het gezin van schoenmaker Joseph Notebaert stierven 3 leden, de vader en twee van in totaal 8 kinderen dat de familie telde. De slachtoffers kwamen om bij zware bombardementen op 6 november 1914. Speciaal vandaag kwam er nabestaanden van de familie naar Ieper afgezakt om deel te nemen aan een ingetogen plechtigheid voor de slachtoffers.