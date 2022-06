Eerste Ieperse Dinsdag zorgt meteen voor goed gevulde en sfeervolle Grote Markt

De Ieperse Dinsdagen – gratis optredens op de Grote Markt van Ieper – zijn begonnen met een schot in de roos. Het zalige weer, de sterke optredens en massa’s sfeer en ambiance lokten meteen een 700-tal toeschouwers naar de Grote Markt. Ook organisatoren Wim Vandamme van Ri4vos en Chris Bevernage van Marktkaffee Les Halles zijn tevreden.

De piepjonge muzikanten van YesNoMaybe mochten omstreeks 20 uur de spits afbijten en brachten hun potige grungerock met veel overgave, waarbij de zanger zelfs het publiek indook om zijn laatste nummer te zingen. De Grote Markt liep pas echt goed vol toen The Skadillacs aan hun set begonnen. Met eigen nummers en covers van ska-klassiekers als The House of Fun en Baggy Trousers van Madness en Gangsters en Monkey Man van The Specials verleidden ze het publiek tot de eerste danspasjes. Het feest barstte echter helemaal los toen dj’s Jos Vanhaute en Pedro Ollevier hun blik met feestplaten opentrokken en tot 1 uur ’s nachts de Grote Markt tot één grote dansvloer herschiepen.

Link met Muzikale Dinsdagen

Alleen maar blije gezichten dus bij organisatoren Wim Vandamme van vzw Ri4Vos en Chris Bevernage van Marktkaffee Les Halles. “De opkomst is goed, want het is niet evident om op het einde van juni de mensen uit hun kot te krijgen”, zegt Wim. “Blijkbaar is dat toch gelukt. Je merkt wel dat de link leggen met de vroegere Muzikale Dinsdagen. Dan weten ze dat het wel in orde zal zijn. We hadden ook geluk met het weer. Alles staat of valt daarmee. Hopelijk hebben we met de andere twee Ieperse Dinsdagen ook mooi weer.”

Kalm begonnen

“Voor een eerste keer is het al een heel mooie opkomst”, zegt Chris Bevernage; “Het is een beetje kalmpjes begonnen, maar tegen dat The Skadillacs op het podium stonden was de Grote Markt al goed gevuld. Er was ook al veel ambiance, dus dat ziet er goed uit voor de komende twee Ieperse Dinsdagen.”

De locatie op de Grote Markt is misschien wel beter dan die op het Sint-Maartensplein tijdens de Muzikale Dinsdagen. “In die zin dat het wel toegankelijker is”, zegt Wim. “Je hebt hier sowieso veel meer passanten. De terrassen die vol zitten maken het ook gezellig. Vroeger had je het plein dat het gezellig maakte, hier heb je het bruisende leven van Ieper op de andere terrassen. Het is alleen nog jammer van de auto’s die op de Grote Markt geparkeerd staan.”

Verkeersvrij

“Vooral het verkeersvrije stuk tussen de Rijselstraat en de D’Hondtstraat is een grote meerwaarde. Iedereen beseft dat wel. Al de andere terrassen op de Grote markt zitten ook vol, dus hopelijk zijn de collega’s ook tevreden”, zegt Chris Bevernage, die zelf de handen uit de mouwen stak en worsten braadde op de barbecue. “Barbecue is een liefhebberij van mij. Zo kan ik me nuttig maken en tegelijk mee genieten van de sfeer en de ambiance. En tussendoor drinken we eens een pintje”, knipoogt hij.

De volgende Ieperse Dinsdagen zijn op 12 juli met Edward en AC in DC en op 26 juli met Goe Poeier en The Ex Men All Star Band. (TOGH)