Een vioolbouwer, een dichteres en glaskunstenaar zijn de nieuwe Cultureel Ambassadeurs van Roeselare

Glaskunstenaar Joost Caen, vioolbouwer Vik Vandamme en dichter Lise Surmont zijn de kersverse Cultureel Ambassadeurs. Zij krijgen een ondersteunende subsidie voor vernieuwende projecten die het culturele imago van Roeselare moeten uitdragen over de stadsgrenzen heen.

Sinds 2013 benoemt de stad jaarlijks één of meerdere Cultureel Ambassadeurs. De titel krijgen kunstenaars of culturele verenigingen voor een culturele prestatie die tot buiten de stadsgrenzen weerklank vond. Jaarlijks trekt de stad 13.000 euro uit om de kunstenaars of cultuurwerkers een duwtje in de rug te geven.

“Ik ben vooral blij dat ik op deze manier iets kan terugdoen voor mijn geboortestad”, zegt Cultureel Ambassadeur Joost Caen. De glaskunstenaar woont al jaren in het Antwerpse maar viel op met een fel gesmaakte tentoonstelling rond glaskunst in het Klein Seminarie. Ik geef les en werk vaak in het buitenland tot in China en de VS toe. Maar nu hoop ik een nieuw project uit te werken dat in de Roeselaarse publieke ruimte de aandacht moet vestigen op de glaskunst. Ik werkte eerder al met glasramen in combinatie met zonnepanelen waardoor speciale lichteffecten in ruimtes kunnen worden gecreëerd. Het is, met de energiecrisis in het achterhoofd, het ideale moment om dat project van onder het stof te halen.”

Lise Surmont verdient al jaren haar sporen in het Roeselaarse culturele landschap. Ze doet dat via het woord en gedichten. Zij krijgt de titel van Cultureel Ambassadeur om haar eerste poëziebundel te kunnen uitgeven. “Het wordt tijd dat ik mijn schrijfsels eens ga delen met anderen. Voor de bundel ga ik samenwerken met illustrator Wieske Vandendriessche en we hopen alle twee dat we de dichtkunst zichtbaarder kunnen maken in het Roeselaarse groen en in het stadsbeeld.”

Roeselaarse violen

Ook Vik Vandamme krijgt de eretitel. Hij is viool- en cellobouwer en –hersteller. Hij opende vorig jaar zijn atelier in de Arme-Klarenstraat. Hij krijgt het ambassadeurschap om hem te helpen om verder te gaan met zijn ambacht als instrumentenbouwer, wat geen evident beroep is. “Enkele muzikanten uit Noorwegen spelen al op een van mijn instrumenten. Op mijn violen en cello’s staat niet alleen mijn eigen naam maar staat ook Roeselare vermeld. Ik hoop dat er dankzij deze steun deuren open gaan en er nog veel meer Roeselaarse violen en cello’s hun weg vinden in de muziekwereld.”

“Deuren openen, dat is wat we vooral willen doen”, leggen schepen van cultuur Mieke Vanbrussel en cultuurraadvoorzitter Michel Veracx uit. Enerzijds beloven de ambassadeurs om met hun werk de stad verder in de culturele aandacht te houden binnen Roeselare en daarbuiten. Omgekeerd geven wij hen een extra steuntje in de rug. Het verhaal van de negentien Cultureel Ambassadeurs die deze drie vooraf gingen, bewijst dat een dergelijke culturele eretitel werkt.”