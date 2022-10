Eén jaar cultuurhuis de Keizer: “Een prachtig project en samen veel opgebouwd”

Bij buitenstaanders wordt Lichtervelde snel geassocieerd met cinema De Keizer. Eén jaar geleden kreeg de cinema een nieuwe betekenis en werd het omgetoverd tot Cultuurhuis De Keizer. De opening op 1 oktober was er één met veel stijl en een mooi stukje cultuur is hersteld. Maar een cultuurhuis draaiende houden, kan alleen werken als er een grote groep enthousiastelingen achter staat.

Door Decroos (49) is één van de vrijwilligers die er van het eerste uur bij is. Hij is afkomstig uit de Westhoek, maar de liefde bracht hem drie jaar geleden naar hier. Muziek zit in zijn bloed, zijn ouders waren medeoprichters van het folkfestival Dranouter.

“Ik heb Stephanie leren kennen tijdens de musical Belle en het Beest. Ik help mee aan het opbouwen van de decors, zorg elke maand voor een kunstenaar die zijn/haar werken kan uithangen en kijk welke bands komen optreden. Het neemt een aantal uren per week in beslag en soms ook wat meer. Het is een toffe bende. Ik heb hier veel Lichterveldenaars leren kennen.”

Eric Denys (63) kwam in het team terecht door zijn vrouw en dochter. Beiden zijn souffleurs en strikten Eric om één namiddag mee te werken aan de heropbouw. Eén jaar later is Eric er nog steeds bij. “Ik sta in voor de logistiek, eigenlijk ben ik dus vooral de klusjesman. Op het einde van die middag vroegen ze of ik volgende week opnieuw wou helpen en zo ben ik erin gerold,” lacht hij.

Schatten van mensen

Hans Roelens (61) is op dinsdag de kok van dienst, maar doet daarnaast ook techniek samen met Bart Devloo. Hij presenteert onder andere elke maand de karaoke.

“Ik wil een hoog cultureel niveau blijven standhouden”, zegt Hans. “Iets waarmee ik rekening hou bij het plannen van evenementen. We zijn met een groep prachtige mensen. Ik heb veel schatten van mensen leren kennen. Samen eten op dinsdagmiddag schept een band wat het groepsgevoel ten goede komt. Het is een prachtig project en we hebben samen veel opgebouwd.” (Jenka Watteny)