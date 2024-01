Edward Selis aangesteld als deskundige cultuur en erfgoed

Edward Selis (26) is de nieuw aangestelde deskundige voor cultuur en erfgoed bij de gemeentelijke diensten in Deerlijk.

“Vroeger kreeg deze functie de naam van cultuurfunctionaris. In de praktijk blijven de grote lijnen van de taakinvulling dezelfde. Nieuw is dat thans erfgoed er expliciet bij inbegrepen is”, vertelt de nieuwe ambtenaar.

Theologie

Edward is een geboren en getogen Deerlijknaar (Cardijnlaan). Hij was nauw verbonden met de plaatselijke scoutsgroep en volgde zijn middelbare studies in het college in Waregem. Zijn hogere studies omvatten een breed spectrum en werden in september van vorig jaar afgerond met een master in de theologie en religiewetenschappen.

“Ik was afgestudeerd, keek uit naar werk en op dat moment kwam deze functie in mijn eigen gemeente vrij. Ik informeerde een schreef mij in voor de proeven. Het was voor mij een job die mij lag. Ik werk graag met mensen en ben sociaal ingesteld. Ik heb een grote interesse voor cultuur en muziek en daarenboven houd ik van geschiedenis en architectuur. Het plaatje paste en ik kreeg de functie.”

Cultuur wordt het belangrijkste deel van zijn taak. “Ik ken d’Iefte en was vele jaren sterk verbonden met woord en toneel. Daarnaast volg ik ook het deeltijds kunstonderwijs, Terra en de gemeentelijke tekenschool.”

Edward heeft als ambitie de cultuur in Deerlijk meer op de kaart te zetten. “Ik weet dat Deerlijk cultuurminnend is met veel activiteiten in d’Iefte. Erfgoed wil ik mee extra in de kijker plaatsen.”

Ontmoetingscentrum

Schepen van Cultuur Regine Rooryck: “Cultuur is een belangrijk deel van zijn opdracht. Daarbij komt de op til zijnde bouw van een nieuw ontmoetingscentrum. Vier ontwerpers stellen binnenkort hun visie en plan voor en uit die vier wordt een ontwerper aangeduid. Daarna volgt de uitwerking en de eigenlijke bouw. Eind 2028 zou een mooie einddatum zijn.”

Wouter Mortier, klusterhoofd van de dienst vrije tijd voegt er nog aan toe dat het nieuwe ontmoetingscentrum een plaats krijgt op het Neunkirchenplein. (MVD)