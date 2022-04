Eddie (76) uit Tielt brengt boek uit over kunstenaar Albert Servaes

Met het boek ‘De Kruisweg van de kruiswegen van Albert Servaes’ heeft Tieltenaar Eddie Verbeke (76) zijn jongste boek uit. Op maandag 11 april vanaf 20 uur geeft hij er een lezing over in de bovenzaal CM Tielt.

Bij het grote publiek doet Albert Servaes niet meteen een belletje rinkelen, maar de kunstliefhebber pur sang heeft de naam van Servaes al wel eens horen vallen. “Albert Servaes is een boegbeeld tussen de Eerste en Tweede Latemse School”, vertelt Eddie Verbeke enthousiast. “Hij tekende en schilderde meerdere kruiswegen. Over sommige doen de gekste verhalen de ronde, terwijl andere kruiswegen totaal vergeten zijn. Zo hebben we de getekende kruisweg van Luithagen, verboden door de Kerk, maar is dat wel nog zo? Waar ligt luithagen en waar is die kruisweg nu? Deze vraagtekens wekten mijn nieuwsgierigheid en zetten me aan tot een kleine zoektocht, zowel in de vakliteratuur als ter plaatse.”

Lezing

De auteur stelt zijn nieuwste boek voor aan het publiek tijdens een lezing op 11 april in de bovenzaal CM Tielt. “In het boek wordt een boeiend verhaal verteld over de kruiswegen van Albert Servaes en dit in samenwerking met de Heemkundige Kring De Roede Van Tielt en Davidsfonds Tielt.”

Voor de oorsprong van het idee om een boek te maken moet er teruggegaan worden naar 1984. “Als kunstliefhebber en meer bepaalde het Vlaamse expressionisme las ik in dat jaar een boek over de kruiswegen van Albert Servaes, maar het duurde nog tot 1997 vooraleer ik begon met informatie in te winnen en er een studie begon over te maken. Deze zoektocht duurde tot 1999 waarna de documentatie in de kast verdween.”

Telefoon van kleindochter Servaes

Het coronavirus zorgde ervoor dat de documentatie weer in beeld kwam. “Tijdens de lockdown botste ik op de documentatie en tegelijkertijd kreeg ik telefoon van een kleindochter van Albert Servaes waardoor de bal aan het rollen is gegaan en de documentatie in boekvorm werd gegoten met het gekende resultaat tot gevolg.”

Eddie Verbeke is met zijn boek over Albert Servaes niet aan zijn proefstuk toe. “Als amateurhistoricus heb ik al meerdere werken op mijn naam. Dit boek zal waarschijnlijk mijn laatste zijn, maar zeg nooit nooit natuurlijk.”

Het boek is te verkrijgen bij de auteur door overschrijving van 20 euro op BE06 4679 2060 1122 waarbij je een e-mail verstuurt naar eddie.verbeke@pandora.be met vermelding van datum betaling en postadres.