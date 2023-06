DURF2030 zit in een stroomversnelling

Jolle Desloover (37) is sinds 15 maart coördinator van DURF2030 in Kortrijk. Samen met Naima Delaere (communicatie), Angelina Toemasian (exploitatie BK6) en Emma Pauwels (DURFbar) vormt hij het kernteam van DURF.

DURF zet voornamelijk in op jongeren en bottom-upprojecten met een vrije mogelijkheid om heel het jaar door in te dienen. Een concreet voorbeeld van een idee dat structureel werd ingebed, is bijvoorbeeld de on- en offline communityradio OperatieKwartier. Die viert op 21 juli het tweejarig bestaan in DURFbar.

“Het team van DURF heeft ons geholpen met het opzetten van de crowdfunding destijds en zorgde voor een financiële boost met een subsidie van 1.500 euro. Dat gaf ons de kans om het nodige materiaal aan te kopen. Daarnaast konden we ook een beroep doen op hun netwerk om uiteindelijk te belanden op onze vast stek in BK6. We staan nu nog steeds met hen in contact voor bijvoorbeeld het gebruik van de site waaronder het verjaardagsfeest van OperatieKwartier. DURF zorgde voor de nodige support om ons experiment uit te bouwen”, zegt Ludo Cleenwerck.

Wachtverzachter

De voorbije twee jaar werden ook 15 projecten voor en door jongeren opgestart. “Het is nog niet duidelijk welke blijvers zijn en sommige zullen misschien niet verder doorgroeien in de cultuursector, maar DURF2030 wil een katalysator zijn voor ideeën en die durven uitvoeren. Wij geven hen advies en zoeken uit wat nodig is en voorzien daarvoor een klein budget, maar de rest moeten ze zelf doen.”

“Culturele Hoofdstad word je niet alleen door de bestaande organisaties te verbeteren, maar met wat je wil vernieuwen”

Een idee dat na de zomer wordt gelanceerd is bijvoorbeeld de Wachtverzachter aan de Budabrug. “Yara Lemey vond het wachten aan de ophaalbrug saai dus diende ze haar idee in voor de Wachtverzachter. Ze bedacht een praatpaal waaraan je kan luisteren naar allerlei verzamelde verhalen, een podcast en muziek. Wij zoeken vervolgens uit hoe we dit idee kunnen implementeren in het gestructureerde openbaar domein.”

Voedingsbodem

Het cultureel landschap in Kortrijk bestaat volgens Jolle uit drie lagen. “Een laag van professionele, gesubsidieerde organisaties zoals Wilde Westen, daaronder semiprofessionele en jonge organisaties zoals Reveil of LZSB en dan heb je nog de onderste laag, waar veel potentieel zit, maar nog geen voedingsbodem. Daar bevindt de ondersteuning van DURF zich, in de hoop dat tegen 2030 deze projecten gegroeid zijn tot een hoger niveau. Want Culturele Hoofdstad word je niet alleen door de bestaande organisaties te verbeteren, maar met wat je wil vernieuwen.”

“Met nieuwe kansen te bieden, wordt de stad aantrekkelijker. Het creëert een dynamiek. De succesfactor ligt niet zozeer op of we de titel binnenhalen – en die kans zit er volgens Jolle in – maar op ons traject en wat we zullen bereiken.” Tom Vangheluwe, artistiek directeur van concert- en festivalorganisator Wilde Westen, is vol lof over het DURF project.”

Positief traject

“Er zit zeker nog een toekomstige samenwerking in, maar voorlopig hebben we de link nog niet gevonden met muziek. Het is een positief traject dat we op de voet volgen en als er zaken zijn waarin wij kunnen participeren of zelfs trekken, dan zullen we dat uiteraard doen. DURF2030 engageert burgers en wakkert creativiteit aan, dat kunnen we alleen maar aanmoedigen. We zijn altijd voor meer cultuur. Het laat de stad leven. Wat betreft het Culturele Hoofdstadverhaal, dat is voor 2030, zijn er al inhoudelijke discussies, maar er is nog niets concreet.”

Per jaar linkt DURF ook twee experimenten aan Culturele Hoofdstad waarbij een thema wordt gekozen om rond te werken. Nu lanceert DURF de insteek ‘onverwachte ontmoetingen’. “We gaan op zoek naar organisaties die daarrond willen werken via een open call op www.durf2030.be. Vanaf het najaar zal er ook maandelijks een DURF Coffee georganiseerd worden te BK6, het huis voor DURF en Culturele Hoofdstad, om voor geïnteresseerden toegankelijker te zijn dan enkel een digitaal platform.”