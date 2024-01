Duitse bunker op Krottegem is gerestaureerd en krijgt een blijvende geschiedkundige invulling

De Duitse communicatiebunker in de Sint-Hubrechtsstraat kreeg een flinke restauratiebeurt. Dit jaar nog komt er in samenwerking met het Pools historisch museum een blijvende geschiedkundige invulling.

De bunker in de Sint-Hubrechtsstraat en de tuin lagen er de voorbije jaren wat verwaarloosd bij. “Af en toe ging het historisch pand eens open voor bezoekers tijdens een erfgoeddag maar het was duidelijk dat een restauratie zich dringend opdrong”, legt schepen van cultuur en erfgoed Mieke Vanbrussel uit. “In 2019 herdachten we 75 jaar bevrijding van Roeselare door de eerste Poolse pantserdivisie van Generaal Maczek met een reizende tentoonstelling, een initiatief van de Vlaamse regering en de Poolse overheid. Toen ontstond ook de intentie om ergens in Vlaanderen de tentoonstelling permanent te vestigen.”

“In 2021 heeft Roeselare zich geëngageerd om dit project waar te maken samen met het Pools historisch museum in Warschau. Sindsdien huurt de stad de bunker van de private eigenaar.”

De voorbije maanden is er flink gewerkt in de bunker, legt Nick Demets van de dienst toerisme uit. “De betonrot werd aangepakt en de bunker is opnieuw voorzien van een plankenvloer zoals het vroeger ook was. De stalen deuren zijn hersteld alsook de luikjes van de schiettoren. Verder zijn de plafonds hersteld en hebben we in de kamer van de officier de originele kalkverfbeschildering weer zichtbaar gemaakt.”

Interactief bezoek

“We zijn heel secuur te werk gegaan want dit is erfgoed en dus is het niet de bedoeling om er een volledig nieuw gebouw van te maken maar toch deden we enkele moderne ingrepen zoals nieuwe verlichting en ook wifi. Het is namelijk de bedoeling om de bunker te gebruiken voor diverse activiteiten.”

“We hebben enkele studiebureaus de opdracht gegeven om mogelijke concepten voor de inhoudelijke invulling van de bunker op te stellen”, gaat schepen Vanbrussel verder. “Binnenkort hopen we met de uitbouw daarvan te starten. Daarbij moet er aandacht zijn voor het verhaal van de bunker zelf, de bevrijding van de stad, de bevrijding van Vlaanderen, de figuren Maczek en Brugghe en het verhaal van de Poolse soldaten. Hiervoor is 100.000 euro voorzien wat deels gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap en de provincie. Het project moet klaar zijn tegen de viering van 80 jaar bevrijding in het najaar.”

“We willen net iets meer dan louter wat informatieve borden. De bezoeker zal een interactief bezoek kunnen brengen doorheen de verschillende kamers in de bunker. Die zal niet permanent open zijn. We mikken meer op groepsbezoeken met een gids op aanvraag en zeker ook scholen. Er is ook veel belangstelling uit Polen om de Roeselaarse communicatiebunker te komen bezoeken”, besluit schepen Mieke Vanbrussel.