Duik de zomer in met BATkuip

De eerste drie weekends van juli neemt jeugdclub Ten Goudberge het oude zwembad in. Telkens op vrijdag en zaterdag. Met muziek, creatieve workshops en enkele ‘specials’ zoals VINT-ed, een vintage markt met enkel mannenkledij. Wie dit alles vanop een afstand wil bekijken, is tot 1 uur welkom in de BATbar.

BAT is het project waar jeugdclub Ten Goudberge al een aantal jaren artistieke activiteiten aan ophangt. Er was BAT aan de Leie onder de brug van de A17. Er was tot vorig jaar BAT in ’t Park en nu dus BATkuip. “Dat vindt plaats in het oude zwembad”, zegt coördinator van JC Ten Goudberge Hanne Callewaert. “Dat staat deze zomer nog recht maar dat zal niet meer lang duren. Deze gelegenheid mochten we niet laten schieten!”

Binnentuin terrasje

Het wordt druk in het centrum van Wevelgem de eerste drie weekends van juli. Op donderdag is er telkens ‘Congé in ’t Park’, gevolgd door de ‘afterparkies’ in JC Ten Goudberge. Telkens op vrijdag en zaterdag staan de deuren van het oud zwembad dan wijd open voor BATkuip.

De activiteiten vinden plaats in en rond de site. Inclusief de leegstaande badkuip

“Verwacht je aan heel wat beweging en bruisende activiteiten in de vorm van een zomerbar, workshops, optredens, feest en alles daartussen”, vat Hanne de drie weekends samen. “Ook opnieuw van de partij is onze BATbar. Die verhuist van het park naar de gezellige binnentuin van het zwembad, dus ook wie niet deelneemt aan de activiteiten is welkom om een terrasje te komen doen. Alle activiteiten vinden plaats in en rond de ganse site. Inclusief de leegstaande badkuip!”

Onderwaterwereld

De start op vrijdag 30 juni is alvast veelbelovend. “Niet te missen eigenlijk”, aldus Hanne. “Van 16 tot 1 uur vieren we het 55-jarig bestaan van onze jeugdclub met een All Star selectie van JC-dj’s die de laatste 56 jaar de revue zijn gepasseerd. Van 16 tot 20 uur is er ‘I love stiften’. We zetten het drie meter gedeelte van het zwembad helemaal in het wit, dan is het aan de creativiteit van onze gasten om met zwarte markers het zwembad opnieuw in te kleuren. Ook beginners zijn zeker welkom.”

Op zaterdag vanaf 14 uur is BATkuip alweer open. Vanaf 14 uur is er de Workshop LAP! om op creatieve wijze aan de slag te gaan met textiel. Ook om 14 uur is er ‘Raamtekenen met Lemon Lizzie’. De bedoeling is om samen een onderwaterwereld tot op de duisterste oceaanbodems te creëren. Vooraf inschrijven is nodig.

“Een traditie, maar onmisbaar op het programma, is onze ‘Silent Disco’”, vervolgt Hanne. “Zie je jezelf al dansen in de badkuip? Onze dj’s zorgen voor de nodige ambiance. De kostprijs is 5 euro voor een koptelefoon voor de hele avond.”

Vintage voor mannen

En dat is nog maar het eerste weekend. Ook op vrijdag 7 en 14 juli telkens van 16 tot 1 uur en op zaterdag 8 en 15 juli tussen 14 en 1 uur dendert BATkuip voort met een onophoudelijke rits evenementen. 7 juli is SYL-avond. Het kunstenaarscollectief zet er een punt achter en doet dat met een tentoonstelling en een muziekfestival. 14 juli is er een technofuif, wat een onvergetelijke avond moet worden voor de jeugd. De laatste zondag is er onder meer Homo Universalis en een optreden van Luigi Colzato en van Gameboyz II Men. “Ik wil zeker ook alle mannen uitnodigen op zaterdag 8 juli voor onze Makersmarkt VINT-ed”, zegt Hanne enthousiast. “Van 14 tot 16 uur kun je rondsnuffelen in onze speciaal samengestelde collectie van kledingstukken en accessoires, allemaal exclusief voor mannen.”

Het volledige programma van BATkuip is te vinden op de Facebookpagina van de jeugdclub. En van de zwemkom trekt het team van de JC naar de koer om die vol te gooien met zand voor het unieke Beachweekend.