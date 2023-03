Drukke tijden voor de Zonnebeekse Heemvrienden:“We bruisen van activiteit”

De maanden maart en april kondigen zich druk aan bij de Zonnebeekse Heemvrienden. Met de dubbels-verkoop en de verzamelbeurs staan er twee grote projecten op het programma. Er staan ook diverse evenementen in de steigers.

De Zonnebeekse heemkring werd opgericht in 1971 en bruist nog altijd van de activiteiten. Met ruim 400 leden kan de kring rekenen op de inzet en medewerking van vele sympathisanten. “Onze voornaamste doelstelling is om alle lagen van de bevolking kennis te laten maken met lokale geschiedenis in de ruimste betekenis van het woord. Om dit te realiseren, zijn er verschillende activiteiten, lezingen en per kwartaal is er ons verzorgd tijdschrift Het Zonneheem dat alle leden in hun bus krijgen”, stelt voorzitter Charles Bayart. “We stellen vast dat er meer en meer, ook van jonge mensen, interesse is voor de plaatselijke geschiedenis van mens en heem.”

Verkoop van dubbels

In de loop der jaren is het archief en de bib van de heemkring heel sterk aangegroeid. De bib en het archief staan immers ook ter beschikking van de leden en zijn open de tweede en vierde zaterdag van 10 tot 12 uur. “

Samen met het MMP 1917 sloegen we de handen in elkaar om aan een gunstige prijs aan geïnteresseerde mensen aan te bieden. Op de verkoop van dubbels, die plaatsvindt op zaterdag 11 maart van 13 tot 17 uur in oc ’t Gelevelt in Geluveld verkopen wij boeken uit onze bib aan 1 euro per stuk en het museum verkoopt boeken aan 5 euro per kilo”, aldus voorzitter Charles Bayart. “De waardevolle boeken zijn individueel geprijsd. Het aanbod is zeer gevarieerd, van geschiedenis, heemkunde, politiek, aardrijkskunde tot romans. Het is een must voor wie van boeken houdt.”

Verzamelbeurs

De Zonnebeekse verzamelbeurs is aan haar dertigste editie toe. “Het is werkelijk een van de grootste beurzen in Vlaanderen. Verzamelaars die in Zonnebeke hun gading niet vinden, zullen die nergens vinden”, aldus de enthousiaste voorzitter. “Oorspronkelijk werd de beurs jaren geleden opgestart door S Plus, maar enkele jaren terug sloegen de heemkring en S Plus de handen in elkaar voor de organisatie.”

De beurs vindt plaats op 10 april in ’t Zonnerad van 8 tot 16 uur. Meer informatie is te verkrijgen bij Frank Geldhof (051 77 87 14).

Boek en jeugdwedstrijd

Naast dit alles zit de heemkring zeker niet stil. “Na het boek Burgeroorlog in Beselare komt nu de uitgave van een boek over verzet en collaboratie in de regio. De stof is zo uitgebreid dat we het in drie delen zullen uitgeven. Daarnaast is er ook nog de afkondiging van de jeugdwedstrijd. Zoals je ziet, staat er heel wat op stapel. Na meer dan 50 jaar bruist de kring nog van activiteiten.”