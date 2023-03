Drie kranige negentigers stelen (mode)show bij Ohlala in Lendelede

Zij die zeggen dat senioren in een woonzorgcentrum de hele dag in een zetel zitten en inactief zijn, moeten maar eens een babbeltje doen met Aksent-bewoners Marie, Rosa en Marie-Thérèse. Drie krasse negentigers die zonder schroom strandjurken en homewear showden in Ohlala langs de Rijksweg in Lendelede.

Initiatiefneemster was zorgkundige en animatrice Shari Reynaert, die tot 7 jaar terug nog werkte als verkoopster in Ohlala. “Toen ik Bernadette van Ohlala sprak, stond ze meteen open voor mijn idee. Een idee dat volledig past in de visie van het woonzorgcentrum. Begrippen als active ageing en waardig ouder worden zijn voor ons belangrijke waarden. Onze filmpjes op Tik Tok, waar onze bewoners met veel plezier aan meewerken, zijn daar getuige van. En waarom niet eens een mini-modeshow doen! Ook ouderen zien er graag goed uit. Net als we in de modewereld modellen met een maatje meer zien, vinden onze bewoners met een jaartje meer het fijn om met nieuwe seizoenskledij van Ohlala te defileren. Even out of the box denken heeft voor hen en het personeel een meerwaarde.”

Secret project

Shari zocht op elk verdiep een kandidaat-mannequin. “Drie kranige negentigers waren bereid mee te werken aan dit initiatief. Op een woensdagmorgen namen we een filmpje op, waarin onze drie mannequins zich in Aksent klaarmaakten voor de opnames in Ohlala, waar ze met het busje van De Maretak heengebracht werden. Een secret project omdat behalve de betrokkenen niemand van iets wist. Vanaf vandaag (vrijdag) staan hun exploten op de sociale mediakanalen van zowel Aksent, Ohlala als KW en ook in de gedrukte krant van ons weekblad”, aldus Shari.

Aksent-modellen

Maria Vinckier is er al 92, was landbouwer in Ardooie en verblijft sinds een jaar in wzc Aksent. Ze showde vrijetijdskleding aan de hand van Ohlala-zaakvoerder Lotte Decock. Plezant? “Ja, mooi kleedje, maar ietsje te lang”, zei ze spontaan. Rosa Dekimpe is 90 en woonde vroeger in de Izegemsestraat, vlakbij het woonzorgcentrum. “Shari vroeg me of ik wilde meedoen aan het modedefilé en ik zei ja. Maar de voorbije nacht deed ik geen oog dicht door daaraan te denken.” Defileren deed ze als geen ander, met de nodige flair. De 90-jarige Marie-Thérèse Houthoofd, die vroeger met haar man José Claerbout 35 jaar de gelijknamige bakkerij in de Stationsstraat runde, showde maar één kleedje. Omdat het voor haar iets lastiger was om nog een ander kleed aan te trekken. “Ze was wel altijd al graag goed gekleed”, luidde het bij de familie. Zowel voor de drie Aksent-mannequins, wzc Aksent als Ohlala was het unieke dag die ze allemaal online nog meerdere keren zullen bekijken. (Ivan Balliu)