Drie koren in de basiliek in Dadizele

Het Koninklijke Koor en Orkest Zanglust uit Tielt, het koor Terpsichore uit Oostrozebeke en het Koninklijke Zangkoor Cantabile uit Dadizele brengen de komende week tot drie keer toe de uitvoering Stabat Mater. Het concert in Dadizele vindt plaats op zondag 12 november in de basiliek.

Het Stabat Mater is één van de bekendste middeleeuwse Latijnse gedichten waarin ‘Moeder Gods’ rouwt om de gekruisigde Jezus Christus. Het is een gedicht dat ondertussen door 600 componisten op muziek werd gezet. “De versie van Karl Jenkins die we de komende weken op drie locaties brengen moet u gezien en gehoord hebben. Samen met het Koninklijk Koor en Orkest Zanglust uit Tielt en het koor Terpsichore uit Oostrozebeke brengen we klassieke muziek op hoog niveau. Epische koorzang, symfonische muziek, soms licht experimenteel maar vooral heel melodieus en harmonieus”, aldus Martine Cambier van Cantabile.

De samenwerking tussen de koren ontstond door onder meer de contacten van Bart Feys, dirigent van Cantabile. “Vorig jaar zijn we al gestart met repeteren. De koren repeteerden aanvankelijk elk afzonderlijk, maar inmiddels zijn we toch al een drietal keer samengekomen zodat we alles op elkaar kunnen afstemmen.”

Middenbeuk

De eerste uitvoering van Stabat Mater vindt aanstaande zaterdag 4 november plaats in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Tielt. Het concert wordt de week nadien herhaald in de Sint-Amandskerk in Oostrozebeke en in de basiliek van Dadizele. Het concert in Oostrozebeke staat ingepland op 11 november, de dag nadien is er de uitvoering in Dadizele.

“Intussen zijn alle 300 kaarten uitverkocht. We kozen ervoor om alle muziekliefhebbers een plekje te geven in de middenbeuk van de basiliek. Op die manier kunnen ze alles goed zien en vooral de muziek erg goed horen”, aldus Martine.