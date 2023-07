Dorpsgedicht ‘Polderharten’ van Julie Beirens ingehuldigd in Zuienkerke

In aanwezigheid van burgemeester Alain De Vlieghe en de cultuurraad werd onlangs het dorpsgedicht ‘Polderharten’ ingehuldigd. Het gedicht komt van de uitgeweken Zuienkerkse dichteres Julie Beirens en is een poëtische mijmering over haar geboortestreek.

Het kreeg een plekje op de muur van de voormalige pastorie, op het nieuwe dorpsplein De Boogaard. Julie las bij de inhuldiging voor uit enkele van haar dichtbundels, die onder meer gepubliceerd werden in Het Liegend Konijn en de bloemlezing ‘Steeds op reis en altijd thuis’. In 2022 verscheen haar nieuwe dichtbundel ‘Huiden’. Haar poëzie werd afgewisseld met muzikale intermezzi door Kries Roose.

(WK)