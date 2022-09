DJ Grazzhoppa krijgt eigen pleintje in Brugge

Intussen al voor de zevende keer leent een Brugse cultuurmaker zijn naam aan het pleintje bij theaterzaal Biekorf. Na eerder al Marec en vorig jaar acteur Sam Lowyck wordt het plein nu vernoemd naar DJ, producer en beatmaker DJ Grazzhoppa.

De start van het nieuwe seizoen van Cultuurcentrum Brugge gaat de voorbije zeven jaar steeds gepaard met een vernoeming van het binnenpleintje bij theaterzaal Biekorf naar een Brugs cultuurfenomeen. Het begon met comediènne en actrice Jacqueline Compernolle en later kregen ook Marec, auteur Lara Taveirne, muzikant Peter Slabbynck, theatermaakster Anna Vercammen en acteur Sam Lowyck dit pleintje naar zich vernoemd.

De persoon die zijn naam aan het pleintje verleend, speelt de daaropvolgende maanden ook een prominente rol in de programmatie en de projecten van het cultuurcentrum.

Bordje op slaapkamer

Wat tot voor kort dus nog het Sam Lowyck-plein was, werd zondagmorgen officieel omgevormd tot het DJ Grazzhoppa-plein. Brugs schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) hield eraan om Sam Lowyck, die ook aanwezig was, nog te bedanken om gedurende een jaar zijn naam te verlenen aan het pleintje en voor de mooie samenwerking met Cultuurcentrum Brugge.

Lowyck bracht in het voorbije cultuurseizoen enkele fel gesmaakte monologen in Brugge. Lowyck kreeg een kopie van het naambord van het plein mee naar huis en beloofde met een knipoog het bordje ‘op zijn slaapkamer een mooie plaats te geven’.

De nieuwe naamgever van het pleintje, DJ Grazzhoppa, toonde zich bijzonder vereerd dat het cultuurpleintje het komende cultuurseizoen zijn naam draagt. “Jaren geleden, bij het begin van mijn loopbaan, werkte ik nog als afwasser hier in een restaurantje vlakbij. En nu krijg ik een eigen plein naar me vernoemd. Dus ja, daar kan ik niet anders dan heel tevreden mee zijn”, zei Wim Verbrugge, de naam waarmee DJ Grazzhoppa dagdagelijks door het leven gaat.

‘Turntablist’

Meer nog dan DJ noemt Grazzhoppa zichzelf een ‘turntablist’. “Dat wil zeggen dat ik muziek maak met draaitafels. De hiphopvibes van begin en midden de jaren ‘80 met DJ’s zoals Jazzy Jay, Jazzy Jeff, Cash Money en DST hebben me het meest beïnvloed. Ik draaide eerst vooral op DJ-battles of party’s”, zegt Grazzhoppa. “Later werd ik ook actief als beatmaker en producer, met DMC European Champion (1991) en de derde plaats op het wereldkampioenschap ITF (1998) als grote erkenning.”

Grazzhoppa is, naast Alice Vanderschoot, één van de twee huiskunstenaars voor het seizoen 2022-2023 en zal het komende jaar regelmatig opduiken in het programma van Cultuurcentrum Brugge. Zo volgen er bijvoorbeeld concerten van Mo & Grazz in de Magdalenazaal en een reünie van de Grazzhoppa Big Band in Daverlo.

Samen met bevriende street artist Jamie Persyn zal hij ook een invulling geven aan Exporuimte Biekorf in het voorjaar.

(PDV)