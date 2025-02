Dirk is de nieuwe stadsdichter

Naar aanleiding van Gedichtendag werd vorige vrijdag de nieuwe Torhoutse stadsdichter bekendgemaakt. Na twee jaar Joris Denoo en twee jaar Marc Coulier mag Dirk De Bosschere uit de Steenstraat in Wijnendale-Ichtegem nu voor twee jaar de honneurs waarnemen. Er waren drie kandidaten.

De twee die het niet hebben gehaald, zijn Eva-Maria Biss (het pseudoniem voor Eva-Maria Bisschop) en Korneel Dobbels. Elk van de kandidaten diende vier gedichten in te sturen en de jury, die niet wist van wie de poëzie kwam, verkoos die van Dirk.

Band met Torhout

Dirk De Bosschere (58) is getrouwd met Trees Vromant (55), met wie hij drie kinderen heeft: Laure (29), Lars (27) en Niel (20). Hij werkt al vele jaren als leraar lichamelijke opvoeding aan het Technisch Instituut Sint-Vincentius in Torhout (Sivi). In zijn vrije tijd houdt hij van fietsen, wandelen aan zee, in de tuin bezig zijn en – uiteraard – gedichten schrijven en lezen. Hij viel met zijn poëzie al een aantal keer in de prijzen en in samenwerking met Vriendenkring Kunst Houtland publiceerde hij ooit de gedichtenbundel Symbiose.

“Hoewel ik net niet in Torhout woon, ben ik nauw verbonden met die stad”, aldus Dirk. “Ik woon er amper 50 meter vandaan en geef er les. Bovendien is mijn vrouw Trees een geboren en getogen Torhoutse. Ook zij is leerkracht aan de Scholengroep Sint-Rembert. Ze geeft les aan BLO-school De Torretjes.”

“Mijn poëtische parcours heeft door de jaren heen vorm gekregen. Intussen kan ik terugvallen op een uitgebreid oeuvre. Ik ben geregeld betrokken bij kleinschalige, literaire projecten. Zo is er dit jaar een gedicht van mij terug te vinden in de cultuuragenda van de lokale Marnixring.”

Expositie Marc Coulier

Als stadsdichter heeft voorganger Marc Coulier (68) de voorbije twee jaar meer dan 50 gedichten geschreven met een link naar Torhout. Dat is veel meer dan strikt genomen moest. Tot en met maandag 31 maart loopt er in het stadskantoor een tentoonstelling met zijn poëzie onder de passende titel Ik schrijf, dus ik pen. De toegang tot de expositie is gratis. Marc vond het een eer om stadsdichter te mogen zijn en heeft die taak met veel plezier vervuld.

“Ik heb gedichten geschreven die qua insteek en vorm sterk van elkaar verschilden. Zolang ik maar kon spelen met woorden.” (JS)