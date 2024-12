Dirk Beirens wint de Prijs Cultuurraad Oostende 2024

De Prijs Cultuurraad Oostende 2024 gaat naar Dirk Beirens. Die Prijs is een onderscheiding voor een persoon of vereniging die zich in het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor het culturele leven in eigen stad.

De 35ste laureaat is leraar op rust, actief stadsgids en auteur Dirk Beirens. Hij werd voorgedragen door Emile Smissaert van de Koninklijke Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate en door het bestuur Van Gidsenkring Lange Nelle.

Smissaert prijst de laureaat als boeiende stadsgids en verantwoord historisch auteur, maar ook als productief vorser en occasioneel fotograaf en drijvende kracht achter het tijdschrift van de Gidsenkring.

Gedreven gids

Het bestuur van Gidsenkring Lange Nelle apprecieert haar collega als een erg gedreven bestuurslid die al van bij de start van de vereniging bij de Gidsenkring actief is. Zelf ontwierp hij tal van wandelingen, wordt gewaardeerd als hulpvaardige collega en ervaren gids.

Het voorbije jaar was een druk topjaar voor Dirk. Zo was hij medecurator, samen met Irene Philips, en auteur van de de expo ‘Ensor’s Vlaanderenstraat in Theobalds Boothuisje’ in de gelijknamige galerie. Zoals ieder jaar werkte hij ter gelegenheid van Allerheiligen de inhoud en teksten van ‘Reveil’ uit. Dit jaar op de Paster Pypebegraafplaats. Hij was ook de bezieler van de gegidste wandelingen: ‘In het kielzog van de Oostendse Compagnie’ en ‘In het spoor van architect Charles Pil’.

De Prijs Torso, een kunstige buste, wordt op 27 februari overhandigd aan de laureaat in het C.C. De Grote Post door de laureaat van 2023 Stefaan Pennynck.

(ML)