Dirk Beirens (70) krijgt Prijs Cultuurraad Oostende 2024: “Noeste werker en hulpvaardige collega, vol liefde voor zijn geboortestad”

Voorgedragen door Emile Smissaert, Heemkring De Plate en Gidsenkring Lange Nelle werd Dirk Beirens (70) de laureaat van de Prijs Cultuurraad Oostende. Dit omwille van zijn vele verdiensten op diverse vlakken in het Oostendse cultuurlandschap.

De jaarlijkse Prijs Cultuurraad is een onderscheiding voor een persoon of vereniging die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het culturele leven in Oostende. Heemkundige en historicus Emile Smissaert, de Koninklijke Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate en Gidsenkring Lange Nelle droegen Dirk Beirens voor.

Geleide wandelingen

In zijn lofrede schetste Smissaert de uitzonderlijke verdiensten die de laureaat in het Oostends cultuurleven tot vandaag al realiseerde. Vooreerst als ervaren, gepassioneerd, onderlegd en gedreven stichtend bestuurslid en gids van de Oostendse Gidsenkring Lange Nelle. In die hoedanigheid ontwierp Dirk Beirens al tal van nieuwe geleide wandelingen en bezoeken en is hij de bezielende eindredacteur van het gewaardeerde driemaandelijkse tijdschrift van de vereniging. Daarnaast was en is hij initiatiefnemer en co-organisator van diverse tentoonstellingen over een Oostends thema. Zijn kennis deelt hij ook graag als voordrachtgever en auteur. In de laudatio vielen niet onterecht vaak de woorden noeste werker, hulpvaardige collega, en liefde voor zijn geboortestad.

Verbondenheid

De Prijs, het beeldje Torso van kunstenaar August Michiels werd aan de Dirk overhandigd door de laureaat van de Cultuurprijs 2023 Stefaan Pennynck.

In zijn dankwoord benadrukte Dirk dat verbinding, vertrouwen en gedrevenheid de sleutelwoorden zijn in het Oostendse cultuurveld. “Zonder verbinding zijn we niets, zeker in de culturele sector. Ik hoop dat de vele eenzame mensen de weg naar anderen vinden want volgens de stadsmonitor behoort 47% van de Oostendse bevolking tot een éénpersoonsgezin.”

Ook zijn dochters Silke en Aagje haalden op het podium badinerend herinneringen uit hun kindertijd en jeugd op aan hun cultuur bevlogen pa. En ook schepen Fabrice Goffin, die schepen Vanessa Vens verving, nam het woord. De avondvullende viering werd opgeluisterd door het erg gewaardeerde Oostendse koor Gaudia Canticorum.