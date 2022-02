Directrice wzc Hof Demeersseman in Ichtegem wint gedichtenwedstrijd: “Schrijven helpt om mijn gedachten te ordenen”

Eline Pollet (35) uit de Sint-Bertinuslaan heeft literair talent. De directrice van woon-zorgcentrum Hof Demeersseman, een logopediste van opleiding, won een gedichtenwedstrijd van Ginter.

De gedichtenwedstrijd van Ginter, een intergemeentelijk samenwerkingsverband op bibliotheek-, cultuur- en erfgoedvlak, werd georganiseerd naar aanleiding van de Poëzieweek van januari 2022. Dit jaar was het thema Natuur. De overwinning levert haar een boekenbon op. “Ik schrijf van jongs af aan al”, vertelt Eline, die mama is van twee jongens.

Creatieve geest

“Ik denk dat ik wel mag zeggen dat ik een creatieve geest heb, want als kind al borrelden er verhaaltjes in mij op die ik dan neerpende. Zo schreef ik ooit eens – ik denk dat ik pas 8 jaar oud was – een kortverhaal dat mijn mama naar de bibliotheek van Koekelare bracht. Het werd er zowaar in het boekenbestand opgenomen. Ik herinner me nog de titel: Wat zit er in dat ei? Ik heb zo heel lang en veel geschreven maar er verder eigenlijk nooit iets mee gedaan.”

“Ik schreef niet alleen verhaaltjes maar ik schreef ook dingen van mij af die ik anders nooit verwerkt zou gekregen hebben. Toen ik in 2013 mama werd, ontbrak de tijd me een beetje. Toch bleef ik bepaalde zaken, die ik niet verwerkt kreeg, neerpennen. Mijn zoontjes zijn nu al wat ouder en ook in de job begin ik mijn draai steeds beter te vinden, wat maakt dat ik nu wat meer ademruimte begin te krijgen. Dat schrijven helpt me soms ook om mijn gedachten te ordenen.”

Aan poëziewedstrijden deelnemen doet Eline anders nooit, maar nu toevallig las ze over een wedstrijd in de Gintergazette. “Diezelfde dag was ik toevallig vrij geïnspireerd opgestaan en had het toen ook de eerste keer gevroren. De kristallen waarvan sprake in het gedicht had ik toen trouwens ook gezien. Zulke waarnemingen kan ik wel vrij intens opnemen.”

Meer vrije tijd

Of ze met dat literaire talent ooit nog iets zal aanvangen weet ze nog niet. “Ik ben al vaker begonnen aan een verhaal, maar ook vaak niet afgewerkt. Ik zeg geen neen, men zegt dikwijls zeg nooit, nooit. Misschien als ik meer vrije tijd krijg of op latere leeftijd misschien?”

(RI)