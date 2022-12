Directeur Aukelyn Allary zegt cc de Brouckere vaarwel: “Al zal ik Torhout missen, ik kies voor circuswereld”

Pech voor het cultuurcentrum de Brouckere in Torhout. De jonge, gedreven en talentrijke directeur Aukelyn Allary (33) kiest voor een nieuwe uitdaging en verlaat het cc om artistiek coördinator te worden van de circuswerkplaats PERPLX in Marke. Dat betekent dat het stadsbestuur na niet veel langer dan drie jaar alweer op zoek moet naar iemand anders om het cultuurcentrum te leiden.

In principe wordt dinsdag 6 december de laatste Torhoutse werkdag voor Aukelyn en dat is voor schepen van Cultuur Lieselotte Denolf allerminst een leuk sinterklaasgeschenk. Maar Aukelyn volgt haar hart voor de circuswereld. “Het circus is en blijft mijn stokpaardje”, zegt ze. “Artistiek coördinator kunnen worden van PERPLX is voor mij een droom. Dergelijke circuswerkplaatsen zijn nog heel pril in Vlaanderen en dat maakt de uitdaging des te groter. In zo’n werkplaats kunnen circusartiesten en -gezelschappen zich artistiek ontwikkelen en heroriënteren, zonder verplicht naar een speelklare voorstelling toe te werken.”

Uitbouw circuswerkplaats

Aukelyn woont met haar man Simon Princen en hun dochtertjes Anna (5) en Lucie (4) in Rumbeke. Ze heeft eerst in Gent sociaal-cultureel werk gestudeerd en behaalde daarna aan de VUB nog een masterdiploma in de agogische wetenschappen. In Roeselare werkte ze korte tijd in De Spil, het cultuurcentrum waarvan haar vader Koen aan de wieg heeft gestaan. Hij is overigens lang cultuurfunctionaris in de genoemde stad geweest, maar koos uiteindelijk voor een job in de circuswereld.

Aukelyn ging na Roeselare vijf jaar in Brugge aan de slag, waar ze in het cultuurcentrum programma-assistent circus en muziek was, plus projectbegeleider van de jongerenwerking aMAZe. Totdat ze half september 2019 directeur van het cc de Brouckere werd. Wat ze toen uiteraard niet kon weten, is dat ze daar een vervelende periode tegemoet ging als gevolg van de coronapandemie die de kop opstak en de cultuuractiviteiten een hak zette.

“Ik kon deze unieke kans me écht niet laten ontglippen”

PERPLX in Marke heeft zich ontwikkeld van circusfestival, met Aukelyns vader als artistiek coördinator, naar een circuswerkplaats, vanaf nu uit te bouwen door Aukelyn. Ze start er op maandag 9 januari.

“Al zal ik Torhout hard missen, ik kies met volle goesting voor de circuswereld”, zegt ze. “Ik kon deze unieke kans me écht niet laten ontglippen. Mijn taken in het cc worden verdeeld onder de aanwezige personeelsleden, die dat ongetwijfeld fantastisch zullen doen. Intussen is er een vacature uitgeschreven om iemand tijdelijk aan te werven om het team vooral communicatief en productioneel te ondersteunen. Ik zal nog de programmatie voor het volgende seizoen maken en weer een evenwicht zoeken tussen jong talent en gevestigde waarden, met alle genres vertegenwoordigd.”

Liever vanaf de zijlijn

“Ik ben in de programmatie enorm gebeten door locatievoorstellingen, omdat ik graag verschillende werelden samenbreng”, vervolgt Aukelyn. “Een voorstelling die me bijblijft, is De Cuyper versus De Cuyper in het halflege zwembad. En begin dit seizoen Circus Katoen met de graszoden in de serres van het VLTI. Blij dat de artiesten dan bereidwillig willen meegaan in mijn gekke ideeën (lacht). De magie van een ongewone locatie is een mooie toevoeging aan de beleving voor de toeschouwers.”

“Eigenlijk sta ik zelf helemaal niet graag op de voorgrond. Het mooiste is vanaf de zijlijn het publiek zien genieten. Als ik straks Torhout als werkplek verlaat, zal ik veel missen. Op de eerste plaats mijn team in het cc. Maar ook bijvoorbeeld het vaststellen van een almaar intensere samenwerking met de Kunstacademie. En, ik eet te graag om dat niet te vermelden, de soepbar Kroeton. Ik was er toch wel vaste klant.”