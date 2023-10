Digitale show en expo in CC ‘t Hofland in Ardooie

Op zaterdag 21 en zondag 22 oktober houdt de fotokring Ar-Difo een fototentoonstelling en een digitale show in CC ‘t Hofland. Ze zijn deze keer aan de 46ste editie toe.

De fototentoonstelling omvat werk van de leden en is toegankelijk op zaterdag vanaf 19 uur en op zondag vanaf 14 uur. De digitale show wordt op zaterdag vertoond om 20 uur en op zondag om 15 uur en om 18.30 uur.

In het eerste deel van de digitale show gaan we met Benny Ingels naar Hawaï, met Frans Vanclooster naar de Opaal kust, met Marc Baert naar Lac du Der, en met de hele club naar de Kalmthoutse Heide. Veder is er werk van Patrick Steen, Jozef Coghe en Patrick Werbrouck.

In het tweede deel neemt Patrick Olivier je mee op fietsvakantie in Zeeland, de Northumberland Coast is de bestemming van Jan Demuzere, Daniël De Witte ging Rotterdam verkennen en Eddy Gruyaert zat in Lapland. Voorts reportages van Els Huysentruyt, Renaat Callewaert en Jenny Hensen. Werk van alle leden doorheen het hele jaar gemaakt, smukt de show op tijdens de twee delen. Iedere week komen ze met de club immers samen in het clublokaal in de Oude Lichterveldsestraat om op zondagvoormiddag tips uit te wisselen en dia-werk te beoordelen.

Show

De mooiste werken zullen tijdens de digitale show te zien zijn. Het bestuur bestaat uit Noel Hollevoet, Francky Vandevoorde, Jozef Coghe en Philip Viene. Kaarten in voorverkoop kosten vier euro en aan de deur betaal je vijf euro. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis.