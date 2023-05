Dichteres Patricia Lasoen krijgt een eigen pleintje in Brugge

Ook volgend cultuurseizoen wil Cultuurcentrum Brugge dé hotspot voor cultuurliefhebbers zijn. Daarvoor trekt het alle registers open en stelde een programma samen met meer dan 130 activiteiten verspreid tussen juli 2023 tot juni 2024. Dichteres Patricia Lasoen krijgt een eigen, tijdelijk plein in Brugge.

Het nieuwe cultuurseizoen wordt opgebouwd rond twee huiskunstenaars. Het gaat om het collectief Club Magie en beeldend kunstenaar Yves Gabriels. Zij duiken geregeld op in het komend seizoen en proberen de Bruggelingen te verleiden tot unieke cultuurbelevingen.

Ook de Brugse dichteres Patricia Lasoen krijgt een bijzondere plaats. Er wordt in de Sint-Jakobsstraat een tijdelijk plein naar haar genoemd. Het binnenplein van de Biekorf krijgt een jaar lang de naam ‘Patricia Lasoenplein’. De dichteres volgt daarmee de voetsporen van onder meer Grazzhoppa en Sam Louwyck. Ze zal tijdens verschillende activiteiten intieme odes brengen waarin onder andere ook Lara Taveirne present tekent.

De Schouwburg vertelt

Het officieel cultuurseizoen start pas in september 2013, maar met de belevingstentoonstelling ‘De Schouwburg vertelt’ en een circusvoorstelling binnen Cirque Plus festival, georganiseerd door Brugge Plus, laat het Brugse cultuurhuis ook in de zomer van zich horen.

Online tickets voor het nieuwe seizoen bestellen kan vanaf zaterdag 10 juni om 9.00 uur via ccbrugge.be. Meer info over het bestellen van tickets via: ccbrugge.be/seizoen2324.

Ticketverkoop

De ticketverkoop ter plaatse wordt tot een strikt minimum beperkt. Enkel wie niet online aan de slag kan, kan op afspraak langskomen bij de info- en ticketbalie in de Sint-Jakobsstraat. Een afspraak geeft geen garantie op een ticket. Wens je toch een afspraak? Bel dan op vrijdag 9 juni tussen 9 en 12 uur of tussen 13 en 17 uur naar de ticketlijn op 050 44 30 60 om een afspraak te maken. De afspraken vinden plaats op zaterdag 10 juni 2023 van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.