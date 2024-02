Dichter Rik Vanblaere en kunstschilder Claude Alleweireld exposeren samen in Galerie Blomme in Roeselare

Een dichter en een kunstschilder hebben elkaar gevonden en tonen hun raakpunten in Galerie Blomme in Roeselare van 8 tot 18 februari. Rik Vanblaere en Claude Alleweireld proberen de lezer/kijker elk op hun manier te raken. “De expositie is wel een uitdaging. Ik heb nog nooit tentoongesteld. Ik ben allicht te bescheiden en mankeer misschien wat zelfvertrouwen, maar Rik heeft me over de streep getrokken”, vertelt Claude.

Rik Vanblaere is na een carrière als zuivelhandelaar met pensioen. Menig Roeselarenaar ging bij hem en zijn echtgenote kaas kopen en proeven in de Kaasbistro. Hij zocht en vond nu een zinvolle besteding voor de vrijgekomen tijd.

“De overgang van een dag met te weinig uren naar een dag met heel veel uren op overschot was voor mij toch wel een schok. Ik heb me letterlijk eerst even in de zetel gezet om uit te zoeken wat ik de rest van mijn leven wil doen. Een van die dingen is poëzie. Ik heb me voorgenomen om dagelijks één gedicht te schrijven en dat klokslag om halfzeven ’s avonds op Facebook te publiceren.”

“Het is een verslaving geworden en ik ben ondertussen aan 1.061 gedichten toe op drie jaar. De inspiratie haal ik uit dagdagelijkse kleine en grote gebeurtenissen of zoals dit keer, schilderijen. Ik heb een groot deel van mijn beroepsleven samen gewerkt met Claude Alleweireld uit Bovekerke bij Koekelare die een gepassioneerd amateurschilder is. In Galerie Blomme zullen we zijn werken met mijn gedichten combineren.”

Uitdaging

“Rik maakt via zijn gedichten een interpretatie van mijn schilderijen”, legt Claude uit. “Vaak lees ik dingen die ik zelf niet bedoeld heb, maar dat maakt het juist prettig. De expositie is wel een uitdaging. Ik heb nog nooit tentoongesteld. Ik ben allicht te bescheiden en mankeer misschien wat zelfvertrouwen, maar Rik heeft me over de streep getrokken. Net zoals Rik kijk ik naar de dagelijkse dingen. De ene keer maak ik een reeks schilderijen over All Stars ik was ooit een fervent basketter , de andere keer zijn het koeien of stillevens. Vaak zie je figuren zonder hoofd. De reden is simpel, gezichten schilderen ligt me niet”, lacht Claude.

“Voor deze tentoonstelling heb ik bij een vijftigtal werken van Claude een gedicht geschreven. Dat zal telkens naast het schilderij hangen in Galerie Blomme. Aan de bezoekers om te genieten van het schilderij of van het gedicht of van allebei en de link tussen de twee te vinden”, besluit Rik Vanblaere.

Gedichten van Rik Vanblaere en olieverfschilderijen van Claude Alleweireld zijn te zien in Galerie Blomme in de Ooststraat in Roeselare van 8 tot en met 18 februari telkens van 10 tot 18 uur.