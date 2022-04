Dichter en poëzieredacteur Mattijs Deraedt nieuwe resident in het Huis van de Dichter in Watou

Het Huis van de Dichter in Watou verwelkomt deze week dichter en poëzieredacteur Mattijs Deraedt als nieuwe resident.

Het Huis van de Dichter was tot begin 2009 de woning van Gwij Mandelinck, oprichter, bezieler en organisator van de Poëziezomers van Watou. Sinds februari 2018 wordt het Huis van de Dichter zestien weken per jaar opengesteld als residentie voor auteurs. Deze week is Mattijs Deraedt uit Kortrijk de nieuwe resident. Hij is dichter en poëzieredacteur bij het literaire tijdschrift Kluger Hans.

Debuut tijdens pandemie

Zijn poëziedebuut De schaduw van wat zo graag in de zon was blijven staan verscheen in 2020 bij Poëziecentrum en stond op de shortlist van De Grote Poëzieprijs 2021. “Hij studeerde Schrijven aan het RITCS en publiceerde onder meer in Het Liegend Konijn, Tirade en DW B. In 2022 treedt hij op met De Twintigers, een groep van twaalf jonge schrijvers, onder leiding van Joost Oomen en Wout Waanders, die allen tijdens de coronapandemie zijn gedebuteerd. In oktober 2022 opent hij de Nacht van de Poëzie in Utrecht”, vertelt Peter De Roo van het Huis van de Dichter.

Inspiratie

Mattijs is voor het eerst te gast in het Huis van de Dichter en zal er werken aan zijn tweede bundel. “Toen ik een jaar of vijf was, namen mijn ouders me al mee naar Kunstenfestival Watou. Het was daar dat ik voor het eerst van poëzie proefde, dus een schrijfresidentie in het Huis van de Dichter voelt extra bijzonder. Ik kijk ernaar uit om er inspiratie op te doen en te schrijven en schaven aan mijn tweede dichtbundel”, aldus Mattijs Deraedt.