Diamant voor Paul Vermeersch bij harmonie Sint-Cecilia

Tijdens een uitgestelde nieuwjaarsreceptie werden eretekens overhandigd aan verschillende leden van harmonie Sint-Cecila Elverdinge. Eén van de zeventien gehuldigden is Paul Vermeersch uit Noordschote die het diamanten ereteken kreeg voor zijn verdienste van 60 jaar muzikant.

De harmonie van Elverdinge kon twee jaar geen Sint-Ceciliafeest houden, waardoor zeventien leden nu pas gehuldigd werden. “Het was een zeer uitdagende periode voor onze harmonie”, aldus voorzitter Peter Soenen. “Een gedwongen stilstand kan voor een vereniging verkeerd aflopen, maar wij konden ons ledenbestand op peil houden en zelfs uitbreiden met een nieuwe lichting trommelaars. En we hebben ook een nieuwe website. Nu kijken we vooral uit naar de kasteelconcerten in het kasteeldomein van Elverdinge op 26 en 27 augustus die we ook al twee jaar moesten uitstellen. Dit wordt ongetwijfeld het meest ambitieuze project uit onze geschiedenis.”

Gehuldigden

Het tinnen ereteken (10 jaar lid) was voor Cynthia Debuysserie en Ann Leuridan. Het kristallen ereteken (15 jaar lid) was voor Wim Gokelaere, Eveline Debouvere, Annelien Morlion, Chiel Barbier, Silke Berteloot en Wout Fieu. Dirigent Jan Kusseneers is 20 jaar lid van een muziekvereniging, net als Fien Debergh, zij kregen het porseleinen ereteken. Bert Lanno mocht voor zijn 25 jaar dienst het zilveren ereteken in ontvangst nemen. Bart Orbie kreeg het parelen ereteken (35 jaar lid) en Bernard Callens het robijnen ereteken (40 jaar lid). Renaat Vermeersch, al 45 jaar muzikant, kreeg het saffieren ereteken. Hugo Debouvere is reeds 50 jaar lid van het muziek van Elverdinge en kreeg het gouden ereteken. Johan Scherpereel kreeg voor 55 jaar muzikale inzet het smaragden ereteken. Ook Antoon Verplanken kreeg postuum het smaragden ereteken (55 jaar) dat overhandigd werd aan zijn weduwe Rita Van Engelandt.

De langste staat van dienst als muzikant, goed voor het diamanten ereteken (60 jaar), was voor Paul Vermeersch (72) die intussen 62 jaar geleden zijn eerste stappen zette in het muziek van Boezinge. “Ik volgde notenleer en een instrument bespelen bij meester Cyriel Degezelle die les gaf aan het eerste en tweede leerjaar in Boezinge en die ook dirigent van het muziek was. Mijn eerste uitstap met het muziek van Boezinge deed ik als 11-jarige op 30 juni 1960. Tijdens de rapportuitreiking in de jongensschool in Boezinge mochten we met een groepje muziek spelen. ’s Avonds was er dan huldiging op het gemeentehuis van de laureaten die afgestudeerd waren in Torhout, waaronder Daniel Dewaele en die mochten we ten huize afhalen met het muziek”, vertelt Paul.

“Mijn eerste instrument was trompet, mijn tweede bugel op vraag van de dirigent en mijn derde, weer op vraag van de dirigent, bas tuba. Thuis waren we met 11 kinderen en ik was de eerste die in het muziek was. Ook mijn drie broers zijn in het muziek gegaan en vijf zussen, waarvan twee als trommelaar bij de majorettes van Boezinge. Ook mijn drie kinderen waren muzikant bij de harmonie van Boezinge. Mijn vader was daar bestuurslid sinds 1953 en ik ben er in het bestuur gegaan in 1975.”

Verhuis

In 2007 vertrok Paul uit de harmonie van Boezinge. “Door een onverschil met een jonge dirigent. Mijn broer Renaat en dochter Iris gingen er ook weg. We verhuisden naar het muziek van Elverdinge. Het was niet ver en de repetities waren er ook op vrijdagavond. Mijn vrouw Francine wist dat ze op vrijdagavond niets moest regelen, want dan was er repetitie van het muziek en dat kreeg altijd voorrang. Zowel in Boezinge als in Elverdinge heb ik mij altijd geamuseerd. Ik ben ook altijd mee op uitstap geweest, maar vanaf nu pas ik voor de lange straatoptredens. Ik hoop wel om nog vele jaren bij de harmonie muziek te kunnen blijven spelen.” (Frieda Bervoet)