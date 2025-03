Deze bouwwerken zijn voortaan beschermd: West-Vlaamse erfgoeddatabank was nog nooit zo groot

Een Duitse bunker in Langemark-Poelkapelle, een grenspaal in Damme en een watertoren in Ardooie. Het zijn slechts drie van de meer dan 25.000 West-Vlaamse objecten die beschermd worden door de Vlaamse regering. Het waren er nooit meer. “Ons erfgoed krijgt nu de aandacht die het verdient”, aldus volksvertegenwoordiger Brecht Warnez (CD&V).

De West-Vlaamse erfgoedinventaris telt 25.218 objecten. Deze landschappelijke en bouwkundige elementen hebben een hoge erfgoedwaarde en worden beschermd en bewaard voor de toekomstige generaties. De inventaris is heel divers.

Het gaat onder meer over een grenspaal in Damme, een sociaal woonhuis uit 1921 in Ieper, het Bekaerts Kasteel in Zwevegem, een bronzen gedenkplaat voor priester-dichter Karel Blancke in Kortemark, de meidoornhaag van de Tieltvoetwegel in Kanegem en tal van Onze-Lieve-Vrouwkapellen verspreid over heel de provincie. Nooit eerder werden er in West-Vlaanderen zoveel erfgoedobjecten vastgelegd.

Transparant

Daarnaast werden er ook wel 2.855 elementen geschrapt uit de inventaris omdat ze hun erfgoedwaarde verloren hadden. Dat laat Brecht Warnez – Vlaams parlementslid voor CD&V en schepen in Wingene – weten, hij vroeg deze informatie op bij Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA). “Een herziening is nodig om ervoor te zorgen dat enkel het erfgoed met de meeste waarde effectieve bescherming geniet”, klinkt het.

Al deze informatie is trouwens ook publiek beschikbaar via de besluitendatabank van het agentschap Onroerend Erfgoed. Die transparantie is volgens Warnez een grote stap vooruit. Met de afronding van de vaststelling in West-Vlaanderen is de procedure in alle Vlaamse provincies voltooid. Er zijn voorlopig geen verdere vaststellingsdossiers gepland. “Dankzij deze uniforme aanpak krijgt ons erfgoed in heel Vlaanderen de aandacht die het verdient. Ik blijf dit verder opvolgen zodat ons waardevol bouwkundig erfgoed correct beschermd blijft en bewaard wordt voor toekomstige generaties”, besluit Warnez.