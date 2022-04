Designregio lanceert tweede editie Pop in Stores in Kortrijk: “Laten ons inspireren door erfgoed”

Zes Waalse en Noord-Franse designers stellen tot en met 15 juli hun ontwerpen tentoon in zes Kortrijkse handelszaken: dit binnen het grensoverschrijdende project Pop in Store. De aftrap van deze tweede editie werd gegeven door ontwerper Tim Defleur uit Rijsel.

Van 15 april tot en met 15 juli vind je in zes Kortrijkse handelszaken de vernieuwende ontwerpen van zes designers uit Noord-Frankrijk en Wallonië. “Ze krijgen op die manier de kans om hun ontwerpen onder de aandacht te brengen van een breder en nieuw publiek over de grenzen heen”, zegt schepen van Economie Wout Allijns (Team Burgemeester).

Het initiatief kadert binnen het grensoverschrijdende project Pop in Store, een initiatief van Designregio Kortrijk met de steun van de stad Kortrijk.

Een van de deelnemende ontwerpers is Aequo, de designzaak van ontwerpers Tim Defleur (32) en Arthur Longlin uit Roubaix. “We zijn geïnspireerd door erfgoed, het nog altijd bestaande patrimonium: de baksteenfabrieken met hun oude gebouwen, het ambachtelijke en de historie en verhalen rond de steengroeven, mijnen en terrils in het gebied rond Rijsel en Roubaix”, aldus Tim Defleur. Tim en Arthur verwerken oude bakstenen tot nieuwe kunstvoorwerpen.

Over de taalgrens heen

Het zijn leuke duurzame interieurobjecten. “De vele oude bakstenen die we recupereren, worden gereinigd en gerestaureerd. We maken daar onder meer boekensteunen en pennen- of fotohouders van, steeds vertrekkend vanuit de structuur van de bakstenen”, duidt Tim. “Van andere bakstenen maken we sierstukken in keramiek. We dompelen die in een milieuvriendelijk verfbad via ofwel een elektrische of artisanale oven. Die stukken kunnen gebruikt worden als vaas, sierstuk, tafelstuk. Ze krijgen van ons een nieuw leven.”

Verder maken Tim en Arthur kussens uit oude werkkledij van mijnwerkers of boeren. “We zien het met Aequo als een uitgelezen kans om onze producten ook over de taalgrens heen onder de aandacht te brengen.” Met dit project gaat Designregio Kortrijk verder in het koppelen van beloftevolle designers aan een breder publiek: OES en kledij met Franz Baden Baden, Follie Koffie en kledij met Valerie Bacart, Couteaux en co en design notenkrakers Fanny Dupriez, De Beste Kamer en DYI meubelpakketjes en Objet Optimisé Tangram en creatief gerecycleerde sjaals Addenda.

