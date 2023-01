Delphine Van Saksen–Coburg aan de slag met jongeren in Mu-Zee-Um in Oostende

Voor een actie van ‘Warme William’ rond veerkracht en mentaal welzijn bij jongeren was Delphine Van Saksen-Coburg te gast bij Mu-Zee-Um. “Ik ben hier al de vierde keer te gast en het was een bewuste keuze om voor deze actie terug te keren naar Oostende”, zei ze.

De nieuwe nationale actie draait rond het uiten van emotie. ‘Binnenste Buiten’ wordt dan ook nationaal gelanceerd op 15 maart”, zegt Laura Cops van Warme William. “We geven voor jongeren in heel Vlaanderen masterclasses met danser Joffrey Anane, zanger Metejoor, auteur Herman Van der Straeten en met kunstenares Delphine Van Saksen-Coburg. De resultaten daarvan komen in een lessenpakket en zullen mensen kunnen downloaden.”

Delphine koos voor Mu-Zee-Um, een organisatie waar ze eerder al te gast was. “Dat is een hele eer. Voor de pandemie hadden we hele goede contacten met haar en haar workshops waren altijd prachtig”, zegt Ewout Vanhoecke van Mu-Zee-Um. “Onze Labo’s zijn workshops waar we kunstenaars en publiek samenbrengen. Voor deze Labo Special hebben we twintig jongeren geselecteerd, al was de belangstelling vele malen groter. Er was er ook een heel losse sfeer, ook al werden de hele middag tv-opnames gemaakt.”

Delphine tevreden

“Ik was meteen enthousiast want ik kende Mu-Zee-Um en wou deze workshop hier doen. Ik was hier eerder al drie keer te gast voor workshops met volwassenen en mensen met een beperking. Met de jongeren werkten we rond het uiten van gevoelens en maakten we een groot werk waaraan iedereen meewerkte.”

Deelneemster Noor Decoopman was erg enthousiast: “Ik kom al jaren naar Mu-Zee-Um en was erg geïnteresseerd omdat deze workshop over mentale gezondheid ging en daar ben ik mee bezig. We maakten een tekening met wasco’s, kleurden in met waterverf en werkten af met acrylverf. Delphine is heel menselijk en gewoon. Ze kwam ook met iedereen praten. Dit was echt een mooie ervaring.”