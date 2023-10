De ‘Wachtverzachter’ brengt ontspannende audio aan Budabrug: “De ophaalbrug komt soms met frustraties, nu hoop ik op verrassing en interactie”

De Wachtverzachter is een idee van Yara Lemey (24) binnen DURF2030. Het bleef enkele jaren bij een idee tot ze samen met Jongbloed – Bolwerks platform voor jong talent – de praatpaal met poëzie en muziek concreet en tastbaar maakte. Momenteel is het een tijdelijke ingreep tot eind november.

Het is soms lang wachten aan de beweegbare Budabrug. Mensen kijken er gefrustreerd voor zich uit terwijl een boot passeert. Iets wat Yara ook opviel. “Tijdens mijn laatste jaar orthopedagogie aan VIVES in 2020 volgde ik het afstudeertraject ‘Samen Stad Maken’ waarbij we concrete voorstellen doen naar gebiedswerkers. Onze presentatie voor interactieve wandelingen voor kinderen was zo goed als af wanneer ik op het idee van de Wachtverzachter kwam. Er was geen tijd meer om die te verwerken in onze voorstelling, maar ik liet het wel vallen tijdens de presentatie. Op aandringen van mijn leerkracht stuurde ik mijn project in bij DURF2030.”

“Het is fantastisch om te weten dat je met lokaal jong talent zoiets kan maken” – Yara

Yara kreeg snel goedkeuring en budget van het DURF-team, zij willen een katalysator zijn voor ideeën, experimenten en bottom-up projecten. Yara kreeg hulp van Lukas Noels, Loïc Hambenne, Servaas Benoit voor de constructie, Mathieu Vanooteghem stond in voor de techniek en Stan Tijtgat van Studio Bronco nam het grafisch ontwerp op zich. “Iedereen was direct mee in het verhaal en heel positief. Mathieu en Stan waren toevallig beide nog maar net gestart in bijberoep. De Wachtverzachter was één van hun eerste projecten. Het is fantastisch om te weten dat je met lokaal jong talent zoiets kan maken.”

“We hopen op een definitieve ingreep in de publieke ruimte, liefst aan beide kanten van de Budabrug” – Ruben Benoit van Bolwerk

“We verzamelden een groep jongeren met uiteenlopende skills en expertise rond het project. Onder onze begeleiding en in ons atelier kreeg de Wachtverzachter zijn definitieve vorm”, zegt Ruben Benoit van Bolwerk. “We hopen op een definitieve ingreep in de publieke ruimte, liefst aan beide kanten van de Budabrug.”

De audiofragmenten werden voorzien door het woordcollectief Letterzetter en De Stroate met muziek van Lady V, Anne-Lien, Grisha (het favoriete nummer van Yara), Siebrand en Benny Bang. “Het gaat me niet zozeer om het product, maar vooral over het effect. Mensen op een gewone dag een verrassingsfactor en interactiemogelijkheden geven in plaats van voor zich uit te staren.”