De Verenigde Vrienden winnen cultuurtrofee in Hooglede

De Verenigde Vrienden hebben de cultuurtrofee gewonnen in Hooglede.

Vorige vrijdag vond in de Gulden Zonne de tweejaarlijkse Affiche en Cultuur-Awards van de Hoogleedse Cultuurraad plaats. Met dit initiatief willen ze enkele verenigingen uit Hooglede-Gits in de kijker zetten die de voorbije twee jaar hun best hebben gedaan om de affiche van één van hun initiatieven op een creatieve manier in te vullen. JOC De Prik, Chiro De Kadullekes, de Vlaamse Kultuurvereniging en Toneel Kunst en Vreugd kregen een mooi geldbedrag voor hun opvallende affiche. Scouts Gits gingen met de hoofdprijs aan de haal. De Cultuur-award 2022 ging dit jaar naar de Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden. Zij zorgden vrijdag samen met solist Hans Dentruck ook voor de geslaagde muzikale noot.