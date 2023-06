De tien unieke hoogtepunten in de carrière van Will Tura, die nu definitief stopt na diagnose van Alzheimer

Will Tura zet een punt achter zijn indrukwekkende en baanbrekende carrière. En dat is er eentje vol unieke momenten. Daaruit blijkt ook hoe groot de liefde van het publiek is voor de keizer van het Vlaamse lied.

Wij sommen tien straffe mijlpalen op:

1. Eerste Vlaamse artiest die Vorst Nationaal vult

In maart 1974 slaagt Will Tura er in wat tot dan geen enkele Vlaamse artiest gelukt was: het Vorst Nationaal uitverkopen. Hij oversteeg zo het klassieke beeld van de Vlaamse artiest op balavonden en lokale podia. Onrechtstreeks inspireerde hij heel wat andere Vlaamse artiesten om het groter te zien, en zo podia als die van het Sportpaleis te veroveren.

2. Tura stapt weg van platgetreden paden

Lang voor Helmut Lotti zich waagde aan een symfonieorkest, vervulde Tura in 1992 een langgekoesterde droom. In zijn geliefde Vorst Nationaal speelde hij een concert met een symfonieorkest, dat ook live wordt opgenomen. Hij is ook de eerste artiest die zich waagde aan het gospel-genre, en met succes. Tura deed wat zelden gezien was in Vlaanderen: jezelf heruitvinden als artiest.

Tura vulde in 2007 Vorst Nationaal met een symfonisch orkest. © Alex Vanhee

3. Het eerste West-Vlaamse rapnummer

Vijf jaar voor ’t Hof van Commerce voor het eerst kwam piepen, stond Will Tura op het podium met een rapnummer in het West-Vlaams. ‘Moa ven toh’. Het was de eerste keer dat een nummer in ons dialect een breed commercieel publiek bereikte. Hij stond er onder meer mee op het podium van ‘Tien om te Zien’.

4. Het nationaal kippenvelmoment

Je kan het niet anders omschrijven. Als koning Boudewijn in 1993 overlijdt, wordt Tura gevraagd om op diens uitvaartplechtigheid te zingen. Vijf jaar eerder ontving de koning hem op privé-audiëntie en bleek die een grote fan. In de Brusselse kathedraal zong Tura tijdens de uitvaart twee nummers: ‘Hoop doet leven’ en ‘Ik mis je zo’. Het liet niemand onberoerd. Het nummer ‘Hoop doet leven’ mag hij opnieuw zingen tijdens de uitvaart van koningin Fabiola.

Tura geniet hoog aanzien van heel wat collega-muzikanten, en deelde ook met veel artiesten het podium. Hier zien we hem met Natalia tijdens een concert in de AB in 2017. © Alex Vanhee

5. Op handen gedragen door collega’s

Dat Tura gerespecteerd wordt door zijn collega’s, staat buiten kijf. Naar aanleiding van zijn 50ste verjaardag bracht VTM de cd ’16 voor Tura’ uit, waarbij onder meer Dana Winner, Jimmy Frey en Willy Sommers hun versie van bekende Tura-nummers zingen. Weekblad Humo bracht ‘Turalura’ uit, met covers door Vlaamse rockmuzikanten, zoals Noordkaap. In 2005 deden de collega’s nog eens hetzelfde met de cd ‘Viva Tura’, en naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag verschijnt ‘Vlaanderen zingt Tura’. Geen enkele zanger werd zo vaak in de bloemetjes gezet als Tura. En terecht.

6. Eerste (en enige) Vlaamse artiest die geridderd wordt

Tot de jaren 2000 was het ridderschap alleen maar voorbestemd tot prominente en politieke figuren. Af en toe dook ook een kunstenaar op in het lijstje, maar voor de eerste muzikant was het wachten tot 2001. Toen kreeg Will de titel van Ridder, net als Adamo. Tot op vandaag heeft hij geen Vlaamse opvolger in diezelfde branche. Twee jaar eerder werd Tura al benoemd tot Officier in de Kroonorde.

7. De man met een eigen park

Veelal worden parken genoemd naar leden van de koninklijke familie, maar sinds juli 2000 werd het sportpark in Veurne omgevormd tot ‘Will Tura Sportpark’. De opening ervan werd gevierd met een groots concert in de binnenstad.

Regisseur Dominique Deruddere bracht het verhaal van Will Tura naar het grote doek. © Marco Mertens

8. Een eigen documentaire

Op vraag van zijn manager maakte regisseur Dominique Deruddere een docufilm over de Vlaamse artiest. Met nooit verschenen beelden, en de stem van Jan Decleir verscheen de film ‘Hoop doet leven’. Er werd ook een biografie uitgebracht in diezelfde periode, geschreven door zijn dochter Sandy.

9. Een standbeeld in zijn geboortedorp

Naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag in 2020 eert zijn geboortestad Veurne hem met een heus standbeeld. De onthulling moet echter uitgesteld worden door de coronapandemie, maar dat mag de pret niet drukken. Tura is bijzonder vereerd met het beeld.

In december 2022 werd Tura in de bloemetjes gezet tijdens de première van de musical ‘Vergeet Barbara’. © BELGA

10. Een eigen musical

In december 2022 gaat ‘Vergeet Barbara’ in première, een Studio 100-musical waarbij zijn grootste hits in een fictief verhaal werd gegoten. Gert Verhulst, een grote fan van Tura, zag het als een persoonlijk passieproject en was dan ook bijzonder opgetogen met de enthousiaste reactie van Tura. Verhulst speelde ook de hoofdrol, naast onder meer James Cooke, Jelle Cleymans en Jonas Van Geel.