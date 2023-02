De Stroate verhuist naar vernieuwde CinéPalace

Samen met de hiphopcrews Root Division, SAM, The Fam, Urban 85 en Joined Forces bouwt Kortrijk in België haar eerste centrum voor en door hiphoppers. Iets waar alle leden van De Stroate al lang naar uitkijken.

“Normaal zou het gebouw klaar zijn in 2020, maar door onvoorziene infrastructuurproblemen en corona liet het op zich wachten. Het is nog niet volledig af, maar voldoende om onze werking op te starten”, zegt Saartje Vandecasteele (35), oprichter van danscrew The Fam. Einde werken wordt voorzien binnen twee jaar. De Hip Hop Palace rekent nog op een dans- en feestzaal naast de reeds aanwezige bureau en vier polyvalente ruimtes.

“Het is fantastisch dat we een nieuw centraal gebouw krijgen voor hiphop, dat is nog nooit gebeurd in deze stad. Cultuur kan nochtans hiphop goed gebruiken, er hangt hier een goede sfeer met veel kruisbestuivingsmogelijkheden waarbij we elk element van hiphop kunnen uitoefenen”, aldus Victor Callewaert (27), ondervoorzitter van Joined Forces. Meer en grotere ruimtes was een absolute meerwaarde voor het jeugdcultuurcentrum.

“Door de gemeenschappelijke ruimte komen de verschillende hiphopcrews elkaar ook vaker tegen waardoor mooie samenwerkingen kunnen ontstaan. Het nieuwe gebouw moedigt ook andere mensen aan om organisaties of vzw’s uit de grond te stampen. We kijken enthousiast uit naar de toekomst en welke opportuniteiten de Hip Hop Palace met zich meebrengt”, vult Saartje aan.

