De Schakel lanceert gevarieerd programma voor seizoen 23-24: Van circus tot clubconcerten

Het team van Cultuurcentrum De Schakel in Waregem is verheugd om het veelbelovende programma voor het komende seizoen 2023-2024 aan te kondigen. Van circusacts tot clubconcerten, de Schakel biedt een uitgebreide selectie van podiumkunsten en DOEN-activiteiten die zowel cultuurmakers als -smakers zullen bekoren. Met een genereus programma samengesteld door de artistieke ploeg, is dit een seizoen waar Waregem en omstreken trots op kunnen zijn.

Het programma barst van de hoogtepunten die je niet wilt missen. Geniet van minutenlange lachsalvo’s tijdens de optredens van Jens Dendoncker, Alex Agnew, Kommil Foo en Steven Mahieu. Laat je betoveren door sterke theaterproducties zoals “Klink.” met Bruno Vanden Broecke, “Bagger” van Compagnie Cecilia, en ervaar het jonge podiumgeweld van KOPERGIETERY of de musical “Meester Kikker”. Verbaas jezelf met de adembenemende goochelkunsten van Gili en de Amerikaanse Wes Peden. Het seizoen sluiten we af met het Zirkusspektakel FahrAway uit Zwitserland die hun tent gaan opslaan in Park Baron Casier. Is daarmee alles verteld? Absoluut niet …

Op het gebied van muziek verwelkomen we enkele grootheden in de Schakel. De immer sympathieke Raymond van het Groenewoud, pianisten Jef Neve en Alex Koo, de charismatische Ruben Block (bekend van Triggerfinger), Isabelle A, Tourist LeMC en Wim Opbrouck komen langs om je te betoveren met hun muzikale talent. En omdat het eindelijk kan, transformeren we de Schakelbox in een echte clubconcertzaal met een tribute aan Rage Against The Machine, optredens van De Nieuwe Lichting-winnaars Jack Vamp & The Castle of Creep, en brengen we The Steeple opnieuw heel even tot leven met de Duitse new wave-sensatie Goethes Erben.

Als dit nog niet genoeg is om je in beweging te krijgen, zullen de dansers Femke Gyselinck en Zoë Dumoustier dat zeker doen met hun beklijvende dansnummers. Laat je meeslepen door hun indrukwekkende talent en laat je emoties spreken.

Onder de vlag van DOEN presenteert De Schakel dit seizoen voor het eerst een select programma van voorstellingen (met o.a. Johan Terryn), lezingen (Delphine Lecompte), workshops (Sammy Slabbinck) en andere verdiepende activiteiten die aansluiten bij maatschappelijke thema’s die ons na aan het hart liggen. Dit seizoen is het overkoepelend thema ‘tweede kans’, want verdienen we dat niet allemaal eens?

In Waregem is cultuur een recht, geen voorrecht. Daarom staan onze deuren wagenwijd open voor iedereen die cultuur een warm hart toedraagt. Wees van harte welkom!