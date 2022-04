De Lijstermolen op de Baneberg in Westouter maalt weer

Dit weekend wordt de werking van de Lijstermolen op de Baneberg in Westouter voorgesteld aan het publiek met tal van activiteiten waaronder een begeleid bezoek, een tentoonstelling en pannenkoeken met bakmeel gemalen op de molen. De officiële opening gebeurde alvast onder een stralende voorjaarszon en met voldoende windkracht.

molen op de Baneberg heeft een bijzondere geschiedenis. De staakmolen werd tussen 1801 en 1805 gebouwd op de Lijsterhoek in Beernem. In 1957 kocht burgemeester Emiel Hardeman van Westouter de molen voor 20.000 frank.

Nooit gemalen

Op 21 juli 1961, de feestdag van Sint Victor, patroonheilige van de molenaars, werd de molen ingehuldigd. De molen draaide toen, maar malen deed hij nooit in Westouter. “Er werd een restauratiedossier opgestart en in 2020 begonnen de werken om de Lijstermolen gebruiksklaar te maken,” zegt schepen van toerisme Bart Vanacker.

“De molen wordt zeker een nieuwe toeristische attractie en zal op zondagen ook effectief draaien en malen. Er kunnen granen voor dieren gemalen worden en ook granen voor de mensen. Momenteel zijn er vijftien mensen de molencursus aan het volgen. Omdat de wind vrij spel zou krijgen werden in de onmiddellijke omgeving van de molen vijf bomen verwijderd en werden andere gesnoeid.”

Haas

Bijzonder is ook de haas op de Lijstermolen waar iedereen een haan verwacht. “De haas verwijst naar de stroperij van de vroegere molenaar. De molenaar en de kasteelheer in Beernem bleken niet de beste vrienden. De molenaar was immers stroper, terwijl de kasteelheer een jager was,” aldus nog schepen Bart Vanacker.

(MD)